Цей салат складе вагому конкуренцію "шубі": простий рецепт за дві хвилини

Усім відомий салат "оселедець під шубою" можна приготувати по-новому. Завдяки новому рецепту, ви назавжди забудете про старий спосіб.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал "Прості рецепти".
Якщо ви хочете приготувати щось з оселедця та буряка, то не обов’язково складати продукти шарами з майонезом. Можна легко приготувати смачний салат, який буде кращий за "шубу".
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку потрібно заздалегідь відварити буряк і яйця, почистити продукти від шкірки та шкаралупи.
Після цього буряк потрібно нарізати невеликими кубиками та покласти у глибоку миску.
Цибулину чистимо від шкірки та нарізаємо тонкими півкільцями.
Далі в окрему мисочку висипаємо половину чайної ложки солі, цукор. Все заливаємо спочатку оцтом, потім окропом та змішуємо до повного розчинення.
В отриманий маринад кладемо цибулю та залишаємо на деякий час.
Оселедець потрібно очистити від шкірки та нутрощів та нарізати на невеликі шматочки і додати в миску до буряків. Яйця та петрушку потрібно дрібно нарізати.
Цибулю варто віджати від зайвого оцту і викласти у миску з іншими продуктами. В кінці салат солимо, заправляємо олією та ретельно перемішуємо.
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