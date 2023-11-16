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Этот салат составит весомую конкуренцию "шубе": простой рецепт за две минуты

Как приготовить вкусный салат с сельдью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Всем известный салат "сельдь под шубой" можно приготовить по-новому. Благодаря новому рецепту, вы навсегда забудете о старом способе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал "Прості рецепти".

Что понадобится

Если вы хотите приготовить что-нибудь из сельди и свеклы, то не обязательно складывать продукты слоями с майонезом. Можно легко приготовить вкусный салат, который будет лучше "шубы".

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • свекла - 500 г
  • кипяток - 100 мл
  • сельдь - 200 г
  • уксус - 3 ст. л
  • яйца куриные - 3 шт.
  • сахар - 1 ст. л
  • петрушка - 30 г
  • соль - ч. л
  • лук репчатый - 1 шт.
  • масло - 2 ст. л

Способ приготовления

Сначала нужно заранее отварить свеклу и яйца, почистить продукты от кожуры и скорлупы.

После этого свеклу нужно нарезать небольшими кубиками и положить в глубокую миску.

Луковицу чистим от кожуры и нарезаем тонкими полукольцами.

Далее в отдельную миску высыпаем половину чайной ложки соли, сахар. Все заливаем сначала уксусом, затем кипятком и смешиваем до полного растворения.

В полученный маринад кладем лук и оставляем на время.

Сельдь нужно очистить от кожуры и внутренностей и нарезать на небольшие кусочки и добавить в миску к свекле. Яйца и петрушку нужно мелко порезать.

Лук следует отжать от излишнего уксуса и выложить в миску с другими продуктами. В конце салат солим, заправляем растительным маслом и тщательно перемешиваем.

Рецепт приготовления "шубы" по-новому (фото: prosti-recepty.com)

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