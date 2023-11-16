Этот салат составит весомую конкуренцию "шубе": простой рецепт за две минуты

Всем известный салат "сельдь под шубой" можно приготовить по-новому. Благодаря новому рецепту, вы навсегда забудете о старом способе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал "Прості рецепти".
Если вы хотите приготовить что-нибудь из сельди и свеклы, то не обязательно складывать продукты слоями с майонезом. Можно легко приготовить вкусный салат, который будет лучше "шубы".
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала нужно заранее отварить свеклу и яйца, почистить продукты от кожуры и скорлупы.
После этого свеклу нужно нарезать небольшими кубиками и положить в глубокую миску.
Луковицу чистим от кожуры и нарезаем тонкими полукольцами.
Далее в отдельную миску высыпаем половину чайной ложки соли, сахар. Все заливаем сначала уксусом, затем кипятком и смешиваем до полного растворения.
В полученный маринад кладем лук и оставляем на время.
Сельдь нужно очистить от кожуры и внутренностей и нарезать на небольшие кусочки и добавить в миску к свекле. Яйца и петрушку нужно мелко порезать.
Лук следует отжать от излишнего уксуса и выложить в миску с другими продуктами. В конце салат солим, заправляем растительным маслом и тщательно перемешиваем.
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