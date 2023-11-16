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Цей салат складе вагому конкуренцію "шубі": простий рецепт за дві хвилини

Четвер 16 листопада 2023 18:31
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Цей салат складе вагому конкуренцію "шубі": простий рецепт за дві хвилини Як приготувати смачний салат з оселедцем (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Усім відомий салат "оселедець під шубою" можна приготувати по-новому. Завдяки новому рецепту, ви назавжди забудете про старий спосіб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал "Прості рецепти".

Що знадобиться

Якщо ви хочете приготувати щось з оселедця та буряка, то не обов’язково складати продукти шарами з майонезом. Можна легко приготувати смачний салат, який буде кращий за "шубу".

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • буряк - 500 г
  • окріп - 100 мл
  • оселедець - 200 г
  • оцет - 3 ст. л
  • яйця курячі - 3 шт.
  • цукор - 1 ст. л
  • петрушка - 30 г
  • сіль - ч. л
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • олія - ​​2 ст. л

Спосіб приготування

Спочатку потрібно заздалегідь відварити буряк і яйця, почистити продукти від шкірки та шкаралупи.

Після цього буряк потрібно нарізати невеликими кубиками та покласти у глибоку миску.

Цибулину чистимо від шкірки та нарізаємо тонкими півкільцями.

Далі в окрему мисочку висипаємо половину чайної ложки солі, цукор. Все заливаємо спочатку оцтом, потім окропом та змішуємо до повного розчинення.

В отриманий маринад кладемо цибулю та залишаємо на деякий час.

Оселедець потрібно очистити від шкірки та нутрощів та нарізати на невеликі шматочки і додати в миску до буряків. Яйця та петрушку потрібно дрібно нарізати.

Цибулю варто віджати від зайвого оцту і викласти у миску з іншими продуктами. В кінці салат солимо, заправляємо олією та ретельно перемішуємо.

Цей салат складе вагому конкуренцію &quot;шубі&quot;: простий рецепт за дві хвилиниЦей салат складе вагому конкуренцію &quot;шубі&quot;: простий рецепт за дві хвилиниРецепт приготування "шуби" по-новому (фото: prosti-recepty.com)

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