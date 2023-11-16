Цей салат складе вагому конкуренцію "шубі": простий рецепт за дві хвилини

Усім відомий салат "оселедець під шубою" можна приготувати по-новому. Завдяки новому рецепту, ви назавжди забудете про старий спосіб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал "Прості рецепти" .

Що знадобиться

Якщо ви хочете приготувати щось з оселедця та буряка, то не обов’язково складати продукти шарами з майонезом. Можна легко приготувати смачний салат, який буде кращий за "шубу".

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

буряк - 500 г

окріп - 100 мл

оселедець - 200 г

оцет - 3 ст. л

яйця курячі - 3 шт.

цукор - 1 ст. л

петрушка - 30 г

сіль - ч. л

цибуля ріпчаста - 1 шт.

олія - ​​2 ст. л

Спосіб приготування

Спочатку потрібно заздалегідь відварити буряк і яйця, почистити продукти від шкірки та шкаралупи.

Після цього буряк потрібно нарізати невеликими кубиками та покласти у глибоку миску.

Цибулину чистимо від шкірки та нарізаємо тонкими півкільцями.

Далі в окрему мисочку висипаємо половину чайної ложки солі, цукор. Все заливаємо спочатку оцтом, потім окропом та змішуємо до повного розчинення.

В отриманий маринад кладемо цибулю та залишаємо на деякий час.

Оселедець потрібно очистити від шкірки та нутрощів та нарізати на невеликі шматочки і додати в миску до буряків. Яйця та петрушку потрібно дрібно нарізати.

Цибулю варто віджати від зайвого оцту і викласти у миску з іншими продуктами. В кінці салат солимо, заправляємо олією та ретельно перемішуємо.

Рецепт приготування "шуби" по-новому (фото: prosti-recepty.com)