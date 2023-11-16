Цей салат складе вагому конкуренцію "шубі": простий рецепт за дві хвилини
Усім відомий салат "оселедець під шубою" можна приготувати по-новому. Завдяки новому рецепту, ви назавжди забудете про старий спосіб.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал "Прості рецепти".
Що знадобиться
Якщо ви хочете приготувати щось з оселедця та буряка, то не обов’язково складати продукти шарами з майонезом. Можна легко приготувати смачний салат, який буде кращий за "шубу".
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- буряк - 500 г
- окріп - 100 мл
- оселедець - 200 г
- оцет - 3 ст. л
- яйця курячі - 3 шт.
- цукор - 1 ст. л
- петрушка - 30 г
- сіль - ч. л
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- олія - 2 ст. л
Спосіб приготування
Спочатку потрібно заздалегідь відварити буряк і яйця, почистити продукти від шкірки та шкаралупи.
Після цього буряк потрібно нарізати невеликими кубиками та покласти у глибоку миску.
Цибулину чистимо від шкірки та нарізаємо тонкими півкільцями.
Далі в окрему мисочку висипаємо половину чайної ложки солі, цукор. Все заливаємо спочатку оцтом, потім окропом та змішуємо до повного розчинення.
В отриманий маринад кладемо цибулю та залишаємо на деякий час.
Оселедець потрібно очистити від шкірки та нутрощів та нарізати на невеликі шматочки і додати в миску до буряків. Яйця та петрушку потрібно дрібно нарізати.
Цибулю варто віджати від зайвого оцту і викласти у миску з іншими продуктами. В кінці салат солимо, заправляємо олією та ретельно перемішуємо.
Рецепт приготування "шуби" по-новому (фото: prosti-recepty.com)
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