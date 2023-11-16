Этот салат составит весомую конкуренцию "шубе": простой рецепт за две минуты

Всем известный салат "сельдь под шубой" можно приготовить по-новому. Благодаря новому рецепту, вы навсегда забудете о старом способе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал "Прості рецепти" .

Что понадобится

Если вы хотите приготовить что-нибудь из сельди и свеклы, то не обязательно складывать продукты слоями с майонезом. Можно легко приготовить вкусный салат, который будет лучше "шубы".

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

свекла - 500 г

кипяток - 100 мл

сельдь - 200 г

уксус - 3 ст. л

яйца куриные - 3 шт.

сахар - 1 ст. л

петрушка - 30 г

соль - ч. л

лук репчатый - 1 шт.

масло - 2 ст. л

Способ приготовления

Сначала нужно заранее отварить свеклу и яйца, почистить продукты от кожуры и скорлупы.

После этого свеклу нужно нарезать небольшими кубиками и положить в глубокую миску.

Луковицу чистим от кожуры и нарезаем тонкими полукольцами.

Далее в отдельную миску высыпаем половину чайной ложки соли, сахар. Все заливаем сначала уксусом, затем кипятком и смешиваем до полного растворения.

В полученный маринад кладем лук и оставляем на время.

Сельдь нужно очистить от кожуры и внутренностей и нарезать на небольшие кусочки и добавить в миску к свекле. Яйца и петрушку нужно мелко порезать.

Лук следует отжать от излишнего уксуса и выложить в миску с другими продуктами. В конце салат солим, заправляем растительным маслом и тщательно перемешиваем.

Рецепт приготовления "шубы" по-новому (фото: prosti-recepty.com)