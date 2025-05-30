Цей рух називають "останнім дотиком": медсестра описала, що роблять люди за мить до смерті

Рух угору, який важко пояснити

Кейті Дункан, медсестра з американського штату Меріленд, яка працює як "тренер з турботи про смерть", розповіла про одне незрозуміле, але дуже часте явище - рух, який багато людей здійснюють незадовго до своєї смерті.

Протягом своєї багаторічної кар'єри Кейті працювала в реанімації, хоспісах і вдома з пацієнтами, які перебувають на межі життя й смерті. Одне з найбільш вражаючих спостережень, яким вона поділилася, - це характерний жест: пацієнти, що вмирають, часто раптово простягають руки вгору, ніби намагаються дотягнутися до когось або чогось у повітрі.

Іноді це схоже на спробу доторкнутися до руки когось невидимого або схопити щось над собою. У своїх відео Кейті зазначає: "Ви буквально бачите, як людина тягнеться вгору, ніби намагається торкнутися когось або тримати за руку".

Видіння та зустрічі з померлими

Ці жести часто супроводжуються тим, що медики називають "видіннями наприкінці життя". У таких моментах пацієнти можуть голосом говорити про те, що бачать когось із рідних, хто вже давно помер, або домашніх улюбленців, а іноді - ангелів чи яскраве світло.

За словами Кейті, найчастіше ці видіння приносять людині не страх, а спокій: "Це можуть бути їхні близькі, які вже померли, і пацієнт прямо говорить, що бачить їх. Іноді ж він просто тягнеться - і мовчить".

Вона наголошує, що ці моменти на диво спокійні, пацієнти не проявляють болю чи тривоги - навпаки, здаються умиротвореними. Це, на її думку, є ще одним проявом "містичної частини процесу вмирання".

Кейті Дункан (фото: TikTok/@death.care.coach)

Свідоцтва останнього переходу

Хоча медична наука не може дати чіткого пояснення цьому феномену, багато людей вважають подібні моменти знаком переходу між світами. Кейті зазначає: "Це одна з тих частин вмирання, які ми маємо честь спостерігати. Найчастіше ці видіння і жести не несуть у собі страху, а навпаки - приносять людині спокій і навіть полегшення".

У коментарях до її відео глядачі діляться особистими історіями. Один користувач написав: "Мій батько простягнув обидві руки догори. До цього він взагалі не міг ними поворухнути". Інший додав: "Це був особливий момент, я не наважився його турбувати".