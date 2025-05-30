Это движение называют "последним прикосновением": медсестра описала, что делают люди за мгновение до смерти

Смерть для медицинских работников становится частью ежедневной реальности. Иногда этот процесс сопровождается явлениями, которые шокируют и заставляют задуматься над глубинными тайнами бытия.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Lad Bible рассказывает о таинственном явлении, которое медсестры часто наблюдают перед смертью людей.
Кейти Дункан, медсестра из американского штата Мэриленд, которая работает как "тренер по заботе о смерти", рассказала об одном необъяснимом, но очень частом явлении - движении, которое многие люди совершают незадолго до своей смерти.
На протяжении своей многолетней карьеры Кейти работала в реанимации, хосписах и дома с пациентами, находящимися на грани жизни и смерти. Одно из самых впечатляющих наблюдений, которым она поделилась, - это характерный жест: умирающие пациенты часто внезапно протягивают руки вверх, как будто пытаются дотянуться до кого-то или чего-то в воздухе.
Иногда это похоже на попытку дотронуться до руки кого-то невидимого или схватить что-то над собой. В своих видео Кейти отмечает: "Вы буквально видите, как человек тянется вверх, будто пытается коснуться кого-то или держать за руку".
Эти жесты часто сопровождаются тем, что медики называют "видениями в конце жизни". В таких моментах пациенты могут голосом говорить о том, что видят кого-то из родных, кто уже давно умер, или домашних любимцев, а иногда - ангелов или яркий свет.
По словам Кейти, чаще всего эти видения приносят человеку не страх, а спокойствие: "Это могут быть их близкие, которые уже умерли, и пациент прямо говорит, что видит их. Иногда же он просто тянется - и молчит".
Она отмечает, что эти моменты удивительно спокойные, пациенты не проявляют боли или тревоги - наоборот, кажутся умиротворенными. Это, по ее мнению, является еще одним проявлением "мистической части процесса умирания".
Хотя медицинская наука не может дать чёткого объяснения этому феномену, многие люди считают подобные моменты знаком перехода между мирами. Кейти отмечает: "Это одна из тех частей умирания, которые мы имеем честь наблюдать. Чаще всего эти видения и жесты не несут в себе страха, а наоборот - приносят человеку спокойствие и даже облегчение".
В комментариях к ее видео зрители делятся личными историями. Один пользователь написал: "Мой отец протянул обе руки вверх. До этого он вообще не мог ими пошевелить". Другой добавил: "Это был особенный момент, я не решился его беспокоить".
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