Это движение называют "последним прикосновением": медсестра описала, что делают люди за мгновение до смерти

Движение вверх, которое трудно объяснить

Кейти Дункан, медсестра из американского штата Мэриленд, которая работает как "тренер по заботе о смерти", рассказала об одном необъяснимом, но очень частом явлении - движении, которое многие люди совершают незадолго до своей смерти.

На протяжении своей многолетней карьеры Кейти работала в реанимации, хосписах и дома с пациентами, находящимися на грани жизни и смерти. Одно из самых впечатляющих наблюдений, которым она поделилась, - это характерный жест: умирающие пациенты часто внезапно протягивают руки вверх, как будто пытаются дотянуться до кого-то или чего-то в воздухе.

Иногда это похоже на попытку дотронуться до руки кого-то невидимого или схватить что-то над собой. В своих видео Кейти отмечает: "Вы буквально видите, как человек тянется вверх, будто пытается коснуться кого-то или держать за руку".

Видения и встречи с умершими

Эти жесты часто сопровождаются тем, что медики называют "видениями в конце жизни". В таких моментах пациенты могут голосом говорить о том, что видят кого-то из родных, кто уже давно умер, или домашних любимцев, а иногда - ангелов или яркий свет.

По словам Кейти, чаще всего эти видения приносят человеку не страх, а спокойствие: "Это могут быть их близкие, которые уже умерли, и пациент прямо говорит, что видит их. Иногда же он просто тянется - и молчит".

Она отмечает, что эти моменты удивительно спокойные, пациенты не проявляют боли или тревоги - наоборот, кажутся умиротворенными. Это, по ее мнению, является еще одним проявлением "мистической части процесса умирания".

Кейти Дункан (фото: TikTok/@death.care.coach)

Свидетельства последнего перехода

Хотя медицинская наука не может дать чёткого объяснения этому феномену, многие люди считают подобные моменты знаком перехода между мирами. Кейти отмечает: "Это одна из тех частей умирания, которые мы имеем честь наблюдать. Чаще всего эти видения и жесты не несут в себе страха, а наоборот - приносят человеку спокойствие и даже облегчение".

В комментариях к ее видео зрители делятся личными историями. Один пользователь написал: "Мой отец протянул обе руки вверх. До этого он вообще не мог ими пошевелить". Другой добавил: "Это был особенный момент, я не решился его беспокоить".