Цей рецепт панетоне змусить вас забути про всю іншу випічку

Що потрібно для панетоне

пшеничне борошно - 600 г

молоко - 200 г і 1 ст. л.

ром (вода, коньяк, сік) - 100 г

свіжі дріжджі - 30 г

яйця - 3 шт.

масло - 110 г

цукор - 150 г

ванільний цукор - 10 г

сіль - дрібка

в’ялена журавлина - 50 г

світлі родзинки - 50 г

темні родзинки - 50 г

цедра - з 1 апельсина

Як готувати панетоне

Для приготування панетоне, всі інгредієнти потрібно заздалегідь дістати з холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Родзинки та інші сухофрукти потрібно замочити хоча б на день у алкоголі чи соку.

Приготування тіста для італійського хліба починається з опари. Підігрійте 200 г молока, свіжі дріжджі подрібніть в глибоку миску. Влийте молоко і перемішайте інгредієнти до повного розчинення дріжджів.

Просійте до дріжджів 100 г борошна; цукор додавати не потрібно. Залиште опару за кімнатної температури на 30-40 хвилин.

Поки підіймається опара, розбийте в глибоку миску 2 яйця, всипте звичайний та ванільний цукор та дрібку солі. Ретельно перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції та збийте масу протягом 2 хвилин до посвітління.

Додайте яєчну масу до опари та перемішайте суміш до однорідності. Просійте 400 г борошна і поступово додайте в тісто, вимішуючи масу лопаткою.

Підігрійте масло до розм'якшення та додайте його в масу для панетоне. Вимішуйте тісто протягом 15-20 хвилин, щоб воно повністю відстало від стінок, однак злегка липло до рук.

Тісто для панетоне до та після вимішування (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

Накрийте посуд з тістом харчовою плівкою, зробіть в ній дірочки і поставте в тепле місце приблизно на годину. Потім додайте в тісто начинку: апельсинову цедру, сушені ягоди та родзинки.

Знову накрийте тісто плівкою та поставте в тепле місце на ще одну годину. Відділіть тісто від стінок посуду та перекладіть в форму для випікання, заповнивши її на одну третину.

Накрийте тісто плівкою і залиште за кімнатної температури ще на 30-40 хвилин. Тоді хліб панетоне буде пухким та смачним.

Для змащення змішайте столову ложку молока та яєчний жовток. Змастіть поверхню панетоне, а потім присипте штрейшелем - перетертими в крихту 100 г борошна, 0,5 ст. л. цукру та 10 г масла.

Як готувати панетоне (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте панетоне близько години. За 15 хвилин від початку випікання накрийте хліб фольгою, щоб він не згорів. Готовність італійського хліба можна перевірити зубочисткою.