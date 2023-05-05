ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цей простий вітамін поверне гарний настрій і додасть сил: що потрібно приймати

Новость на русском →
П'ятниця 05 травня 2023 10:52
Цей простий вітамін поверне гарний настрій і додасть сил: що потрібно приймати Який вітамін покращує настрій і надає сили (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Весною організму вітамінів зазвичай не вистачає, а постійні перепади погоди та дощі провокую погіршення настрою. Але досить трохи урізноманітнити свій раціон, щоб покращити свій стан здоров'я та настрій.

Який вітамін у цьому чудово допомагає, розповіла невролог та психотерапевт Ганна Чередниченко на своїй сторінці в Instagram.

Якого вітаміну не вистачає

За словами фахівця, чудово покращує настрій вітамін С. Часом достатньо однієї мандаринки, щоб стало значно краще.

"Вітамін С життєво необхідний. Виражений дефіцит має назву - цинга, хвороба моряків. Через нестачу харчування кровоточать ясна та випадають зуби", - розповіла Чередниченко.

Вона перерахувала симптоми невеликого дефіциту вітаміну С:

  • Легко з'являються синці
  • Довго не гояться порізи
  • Болять м'язи, суглоби та кістки
  • Є слабкість та постійно пригнічений настрій
  • Часті застуди
  • Погано засвоюється залізо

Чередниченко рекомендує при появі таких симптомів поговорити із сімейним лікарем та здати аналіз крові на вітамін С. Якщо є дефіцит – лікар призначить лікувальні дози. Перевіряти про всяк випадок не рекомендується, якщо немає симптомів.

Що потрібно їсти при дефіциті вітаміну С

Щоб не було дефіциту вітаміну С, потрібно нормально харчуватися, їсти свіжі овочі та фрукти. І це не тільки апельсини та лимони, а болгарський перець, броколі, капуста, картопля, обліпиха, шпинат, редька та полуниця.

Скільки потрібно вітаміну С

Для чоловіків – 90 мг

Для жінок – 75 мг

Для підлітків – 80 мг

Для курців – 135 мг

Високі дози вітаміну С 500-1000 мг можна приймати лише у разі доведеного дефіциту та при застуді тривалістю один тиждень.

До речі, раніше ми писали, які напої здатні посилювати тривогу.

А ще розповідали про 10 несподіваних побічних ефектів від чаю з лимоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
витаммины вітаміни вітамін С