Цей простий вітамін поверне гарний настрій і додасть сил: що потрібно приймати

Весною організму вітамінів зазвичай не вистачає, а постійні перепади погоди та дощі провокую погіршення настрою. Але досить трохи урізноманітнити свій раціон, щоб покращити свій стан здоров'я та настрій.

Який вітамін у цьому чудово допомагає, розповіла невролог та психотерапевт Ганна Чередниченко на своїй сторінці в Instagram.

Якого вітаміну не вистачає

За словами фахівця, чудово покращує настрій вітамін С. Часом достатньо однієї мандаринки, щоб стало значно краще.

"Вітамін С життєво необхідний. Виражений дефіцит має назву - цинга, хвороба моряків. Через нестачу харчування кровоточать ясна та випадають зуби", - розповіла Чередниченко.

Вона перерахувала симптоми невеликого дефіциту вітаміну С:

Легко з'являються синці

Довго не гояться порізи

Болять м'язи, суглоби та кістки

Є слабкість та постійно пригнічений настрій

Часті застуди

Погано засвоюється залізо

Чередниченко рекомендує при появі таких симптомів поговорити із сімейним лікарем та здати аналіз крові на вітамін С. Якщо є дефіцит – лікар призначить лікувальні дози. Перевіряти про всяк випадок не рекомендується, якщо немає симптомів.

Що потрібно їсти при дефіциті вітаміну С

Щоб не було дефіциту вітаміну С, потрібно нормально харчуватися, їсти свіжі овочі та фрукти. І це не тільки апельсини та лимони, а болгарський перець, броколі, капуста, картопля, обліпиха, шпинат, редька та полуниця.

Скільки потрібно вітаміну С

Для чоловіків – 90 мг

Для жінок – 75 мг

Для підлітків – 80 мг

Для курців – 135 мг

Високі дози вітаміну С 500-1000 мг можна приймати лише у разі доведеного дефіциту та при застуді тривалістю один тиждень.