Цей простий вітамін поверне гарний настрій і додасть сил: що потрібно приймати
Весною організму вітамінів зазвичай не вистачає, а постійні перепади погоди та дощі провокую погіршення настрою. Але досить трохи урізноманітнити свій раціон, щоб покращити свій стан здоров'я та настрій.
Який вітамін у цьому чудово допомагає, розповіла невролог та психотерапевт Ганна Чередниченко на своїй сторінці в Instagram.
Якого вітаміну не вистачає
За словами фахівця, чудово покращує настрій вітамін С. Часом достатньо однієї мандаринки, щоб стало значно краще.
"Вітамін С життєво необхідний. Виражений дефіцит має назву - цинга, хвороба моряків. Через нестачу харчування кровоточать ясна та випадають зуби", - розповіла Чередниченко.
Вона перерахувала симптоми невеликого дефіциту вітаміну С:
- Легко з'являються синці
- Довго не гояться порізи
- Болять м'язи, суглоби та кістки
- Є слабкість та постійно пригнічений настрій
- Часті застуди
- Погано засвоюється залізо
Чередниченко рекомендує при появі таких симптомів поговорити із сімейним лікарем та здати аналіз крові на вітамін С. Якщо є дефіцит – лікар призначить лікувальні дози. Перевіряти про всяк випадок не рекомендується, якщо немає симптомів.
Що потрібно їсти при дефіциті вітаміну С
Щоб не було дефіциту вітаміну С, потрібно нормально харчуватися, їсти свіжі овочі та фрукти. І це не тільки апельсини та лимони, а болгарський перець, броколі, капуста, картопля, обліпиха, шпинат, редька та полуниця.
Скільки потрібно вітаміну С
Для чоловіків – 90 мг
Для жінок – 75 мг
Для підлітків – 80 мг
Для курців – 135 мг
Високі дози вітаміну С 500-1000 мг можна приймати лише у разі доведеного дефіциту та при застуді тривалістю один тиждень.
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