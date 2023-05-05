Этот простой витамин вернет хорошее настроение и добавит сил: что нужно принимать
Весной организму витаминов обычно не хватает, а постоянные перепады погоды и дожди провоцирую ухудшение настроения. Но достаточно немного разнообразить свой рацион, чтобы улучшить свое состояние здоровья и настроение.
Какой витамин в этом отлично помогает, рассказала невролог и психотерапевт Анна Чередниченко на своей странице в Instagram.
Какого витамина не хватает
По словам специалиста, отлично улучшает настроение витамин С. Порой достаточно одной мандаринки, чтобы стало значительно лучше.
"Витамин С жизненно необходим. Выраженный дефицит имеет название - цинга, болезнь моряков. Из-за нехватки питания кровоточат десна и выпадают зубы", - рассказала Чередниченко.
Она перечислила симптомы небольшого дефицита витамина С:
- Легко появляются синяки
- Долго не заживают порезы
- Болят мышцы, суставы и кости
- Есть слабость и постоянно угнетенное настроение
- Частые простуды
- Плохо усваивается железо
Чередниченко рекомендует при появлении таких симптомов поговорить с семейным врачом и сдать анализ крови на витамин С. Если есть дефицит - врач назначит лечебные дозы. Проверять на всякий случай не рекомендуется, если симптомов нет.
Что нужно есть при дефиците витамина С
Чтобы не было дефицита витамина С, нужно нормально питаться, есть свежие овощи и фрукты. И это не только апельсины и лимоны, а болгарский перец, брокколи, капуста, картофель, облепиха, шпинат, редис и клубника.
Сколько нужно витамина С
Для мужчин - 90 мг
Для женщин - 75 мг
Для подростков - 80 мг
Для курильщиков - 135 мг
Высокие дозы витамина С 500-1000 мг можно принимать только в случае доказанного дефицита и при простуде длительностью одну неделю.
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