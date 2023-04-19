Цей простий трюк знизить ризик розвитку діабету та хвороб серця

Вплив світла на якість сну

Дослідники з Північно-західного університету створили тест, який показує, як світло впливає на якість сну, здатність організму регулювати цукор, рівень мелатоніну та здоров'я серця.

Для участі в дослідженні вчені залучили 20 дорослих. З них 10 учасників повинні були спати при тьмяному освітленні одну ніч і при помірному освітленні наступної ночі. Інші 10 повинні були спати при слабкому освітленні обидві ночі.

Виявилося, що рівень мелатоніну учасників не сильно змінився у відповідь на тьмяне світло. Однак якість сну погіршилася після того, як деякі учасники спали при помірному освітленні.

До того ж лише одна ніч сну при такому освітленні підвищила частоту серцевих скорочень учасників у нічний час і підвищила резистентність до інсуліну наступного ранку. Тобто організму учасників було важче регулювати рівень цукру та інсуліну.

Результати дослідження показують, що сон при тьмяному освітленні або без нього взагалі знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та метаболічного синдрому.

Варто зазначити, що в дослідженні брали участь лише 20 дорослих. Тому не можна стверджувати, що результати релевантні до всіх людей. Однак в одному можна бути впевненими: якісний сон є надзвичайно важливим для людини, тому не нехтуйте ним у жодному разі.