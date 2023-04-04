Якщо ніч була безсонною: поради, які допоможуть підвищити рівень енергії на весь день

Сон - це найкращий відпочинок після робочого дня, проте не завжди він може бути якісним. Якщо ви погано спали вночі, то на ранок прокинетеся "розбитими" та не працездатними. Але це можна виправити.

Як підвищити рівень енергії на цілий день після безсонної ночі - читайте нижче в матеріалі Styler.

Пийте більше води

Якщо ви недостатньо спали, організм відчуває стрес. Знизити його можуть базові фізичні потреби. Тому пийте більше чистої рідини без добавок. До того ж це допоможе уникнути зневоднення, яке лише знижує рівень енергії.

Прийміть холодний душ

Це досить відомий прийом, яким часто користуються. Холодна вода бадьорить, підсилює здатність мозку фокусуватися та покращує кровообіг у тілі, що також позитивно впливає на роботу нервової системи.

Якщо у вас є можливість, можете приймати душ декілька разів на день по кілька хвилин, щоб триматися в тонусі.

Вийдіть на вулицю

Людина має свої біоритми, за якими здебільшого й живе, навіть якщо не здогадується про це. Вчені кажуть, що для налагодження циркадних ритмів вдень важливо отримати якомога більше сонячного світла.

Якщо протягом дня ви починаєте відчувати сильну втому, вийдіть на вулицю та прогуляйтеся. Свіже повітря розслабить ваш мозок і зробить розум яснішим. Навіть якщо погода за вікном не сонячна, ви все одно відчуєте позитивний ефект.

Правильно пийте каву

Перше, чого хочеться багатьом після безсонної ночі, - це філіжанка запашної кави. Проте не зловживайте цим, інакше ризикуєте перенавантажити серце та підвищити рівень стресу в організмі.

Зупиніться на одній або двох чашках напою, який вас бадьорить. Зрештою вони не подарують вам бажаний запас енергії, але збудять сонний організм.

Влаштуйте фізичну активність

Поганий сон знижує рівень дисципліни та енергії, що своєю чергою може спонукати вас пропустити тренування. Однак не піддавайтеся на ці хитрощі нервової системи.

Зовсім не обов'язково йти до спортивної зали та тренуватися до сьомого поту. Зробіть зранку легку зарядку або розтяжку, повторюйте кілька хвилин протягом дня. За можливості вийдіть ввечері на прогулянку.

Подрімайте

Якщо у вас є можливість, зробіть невелику паузу на сон. Після кількох годин роботи, зробіть 25-хвилинну перерву. Це допоможе вам отримати заряд бадьорості ще на деякий час. Однак не забудьте поставити будильник або таймер, щоб не заснути на решту дня.

Не вживайте багато солодощів

Це джерело швидких вуглеводів, які дають миттєву енергію. Щоб знизити рівень кортизолу, організм буде вимагати більше цукру, проте краще цього уникнути. Інсулінові "гойдалки" справді дадуть вам більше енергії, проте дуже швидко вона вичерпається, і ви відчуєте занепад сил.

Звісно, суворо себе обмежувати не варто. З'їжте улюблений десерт із горнятком кави, проте не зловживайте ні тим, ні іншим.