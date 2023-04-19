Этот простой трюк снизит риск развития диабета и болезней сердца

Воздействие света на качество сна

Исследователи из Северо-западного университета создали тест, показывающий, как свет влияет на качество сна, способность организма регулировать сахар, уровень мелатонина и здоровье сердца.

Для участия в исследовании ученые привлекли 20 взрослых. Из них 10 участников должны были спать при тусклом освещении одну ночь и при умеренном освещении на следующую ночь. Остальные 10 должны были спать при слабом освещении обе ночи.

Оказалось, что уровень мелатонина участников не сильно изменился в ответ на тусклый свет. Однако качество сна ухудшилось после того, как некоторые участники спали при умеренном освещении.

К тому же только одна ночь сна при таком освещении повысила частоту сердечных сокращений участников в ночное время и повысила резистентность к инсулину на следующее утро. То есть организму участников было труднее регулировать уровень сахара и инсулина.

Результаты исследования показывают, что сон при тусклом освещении или без него вообще снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и метаболического синдрома.

Следует отметить, что в исследовании принимали участие только 20 взрослых. Поэтому нельзя утверждать, что результаты релевантны для всех людей. Однако в одном можно быть уверенными: качественный сон чрезвычайно важен для человека, поэтому не пренебрегайте им ни в коем случае.