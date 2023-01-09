Этот простой способ позволит увеличить объем сваренной гречки в два раза: секрет кулинаров

Гречка - вкусный и полезный гарнир, который любят в каждом доме. И ее варят часто во многих семьях. Приготовить гречку несложно и с этой задачей справится даже новичок на кухне, а еще гречку рекомендуют в списке блюд, которые можно приготовить без света и плиты.

Какой способ позволит вам увеличить объем гречневой каши в два раза - читайте ниже.

Как увеличить объем гречки

Кулинары знают множество способов, которые помогают приготовить гречневую кашу рассыпчатой, вкусной, сытной и насыщенной. И секреты поваров позволяют не только улучшить вкус каши, но и увеличить ее в объеме. Что существенно позволяет экономить на этой крупе.

Чтобы добиться такого эффекта, нужно проделать процедуры, которые позволят каждому зернышку гречки полностью раскрыться. Это даст каше неповторимый вкус, который понравится даже тем, кто не сильно любит гречку.

Способ первый. Насыпьте стакан гречки в кастрюлю. Залейте ее кипятком в соотношении 1:1. Накройте крышкой и оставьте на ночь, чтобы крупа набухла. Если утром гречка твердая, то можно поставить ее на огонь и довести до кипения. Потом добавить сливочное масло и укутать в полотенце на полчаса.

Способ второй. Перед варкой гречку нужно промыть. Сделайте это дважды. Сначала теплой водой в соотношении 1:1 + 100 мл. Потом промойте крупу холодной водой.

После промывания отправьте подготовленную гречку в кипяток. Сразу же добавьте соль и соду - по щепотке. Варите кашу 30 минут на маленьком огне до полного испарения жидкости.

Еще несколько секретов о приготовлении гречки

Варите гречневую кашу в кастрюле с толстым дном. От этого вкус каши может существенно измениться.

В процессе варки не трогайте крупу совсем. Не нужно ее перемешивать. Иначе она станет жидкой, зернышки лопнут и ваш гарнир превратится в размазню.

Проверить кашу на готовность просто - проведите ложкой по дну кастрюли. Если там нет воды, то можно снимать кашу с огня.

Если боитесь, что каша пригорит - можете снять с огня кастрюлю немного раньше. Закройте крышкой и накройте полотенцем еще на 10 минут. Вода полностью впитается в крупу.