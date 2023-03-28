Цей простий спосіб допоможе вам повісити картину, не свердлячи стіну

Якщо ви хочете пожвавити мінімалістичний інтер'єр, повісивши на стіну картину, вам буде легко це зробити. Для цього вам зовсім не потрібний шуруповерт.

Як повісити картину, раму, предмет декору, не зробивши дірку?

Для того, щоб прикріпити раму до стіни, вам знадобиться клейка паста.

Це ідеальне рішення для підвішування рам, легких картин чи кухонного приладдя. Щоб використати цей спосіб, просто нанесіть необхідну кількість пасти на об'єкт і притисніть його до стіни, будь то бетон, цемент або навіть плитка.

Як повісити картину без кріплення на двосторонній клей?

Двосторонній клей приклеюється до гладкої поверхні стіни, скла або навіть металу. Стіл, полиця або дзеркало будуть міцно закріплені, і вам більше не потрібно свердлити отвори в стінах. Для цього просто приклейте клей до об'єкта, що фіксується, потім зніміть пластикове покриття з іншого боку скотчу, після чого приклейте до стіни.

Як повісити картину на клейкий гачок?

Клейкі гачки корисні на кухні або у ванній для підвішування та закріплення легких предметів, таких як рушники. Ви можете використовувати їх, щоб повісити ключі або гірлянди. Ці гачки кріпляться до настінних опор за допомогою клею, що виступає як фіксуюча система, до якого ви прикріплюєте гачок, натискаючи на нього кілька секунд.

Гачки на присосках для підвішування легких предметів

Версія гачка з присоскою дозволяє йому прилипнути до гладкої та вологої поверхні. Мова, звичайно ж, йде про облицювальну плитку ванної або кухні.

Магнітні гачки для підвішування без свердління отворів

Магнітні гачки, своєю чергою, дозволяють фіксувати певні об'єкти та поєднують клейку та магнітну системи кріплення без свердління чи пророблення отворів.

Ви також можете вибрати рішення з клейкими гачками та вішалками з присосками або магнітними гачками для підвішування рушників та одягу.