Этот простой способ поможет вам повесить картину, не сверля стену

Если вы хотите оживить минималистический интерьер, повесив на стену картину, вам будет легко это сделать. Для этого вам совсем не нужен шуруповерт.

Как повесить картину, раму, предмет декора, не проделав дырку?

Для того, чтобы прикрепить раму к стене вам понадобится клейкая паста.

Это идеальное решение для подвешивания рам, легких картин или кухонной утвари. Чтобы использовать этот способ, просто нанесите необходимое количество пасты на объект и прижмите его к стене, будь то бетон, цемент или даже плитка.

Как повесить картину без крепления на двухсторонний клей?

Двусторонний клей приклеивается к гладкой поверхности стены, стекла или даже металла. Стол, полка или зеркало будут прочно закреплены, и вам больше не нужно будет сверлить отверстия в стенах. Для этого просто приклейте клей к фиксируемому объекту, затем снимите пластиковое покрытие с другой стороны скотча, после чего приклейте к стене.

Как повесить картину на клейкий крючок?

Клейкие крючки полезны на кухне или в ванной для подвешивания и закрепления легких предметов, таких как кухонные полотенца. Вы даже можете использовать их, чтобы повесить ключи или гирлянды. Эти крючки крепятся к настенным опорам с помощью клея, выступающего в качестве фиксирующей системы, к которому вы прикрепляете крючок, надавливая на него несколько секунд.

Крючки на присосках для подвешивания легких предметов

Версия крючка с присоской позволяет ему прилипнуть к гладкой и влажной поверхности. Речь, конечно же, идет об облицовочной плитке ванной или кухни.

Магнитные крючки для подвешивания без сверления отверстий

Магнитные крючки, в свою очередь, позволяют фиксировать определенные объекты и сочетают клейкую и магнитную системы крепления без сверления или проделывания отверстий.

Вы также можете выбрать решение с клейкими крючками и вешалками с присосками или магнитными крючками для подвешивания полотенец и одежды.