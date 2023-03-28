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Этот простой способ поможет вам повесить картину, не сверля стену

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Вторник 28 марта 2023 13:18
Этот простой способ поможет вам повесить картину, не сверля стену Фото: Как повесить картину на стену (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Если вы хотите оживить минималистический интерьер, повесив на стену картину, вам будет легко это сделать. Для этого вам совсем не нужен шуруповерт.

В издании Sante Plus рассказали, как легко украсить квартиру живописью, не сверля стену.

Как повесить картину, раму, предмет декора, не проделав дырку?

Для того, чтобы прикрепить раму к стене вам понадобится клейкая паста.
Это идеальное решение для подвешивания рам, легких картин или кухонной утвари. Чтобы использовать этот способ, просто нанесите необходимое количество пасты на объект и прижмите его к стене, будь то бетон, цемент или даже плитка.

Как повесить картину без крепления на двухсторонний клей?

Двусторонний клей приклеивается к гладкой поверхности стены, стекла или даже металла. Стол, полка или зеркало будут прочно закреплены, и вам больше не нужно будет сверлить отверстия в стенах. Для этого просто приклейте клей к фиксируемому объекту, затем снимите пластиковое покрытие с другой стороны скотча, после чего приклейте к стене.

Как повесить картину на клейкий крючок?

Клейкие крючки полезны на кухне или в ванной для подвешивания и закрепления легких предметов, таких как кухонные полотенца. Вы даже можете использовать их, чтобы повесить ключи или гирлянды. Эти крючки крепятся к настенным опорам с помощью клея, выступающего в качестве фиксирующей системы, к которому вы прикрепляете крючок, надавливая на него несколько секунд.

Крючки на присосках для подвешивания легких предметов

Версия крючка с присоской позволяет ему прилипнуть к гладкой и влажной поверхности. Речь, конечно же, идет об облицовочной плитке ванной или кухни.

Магнитные крючки для подвешивания без сверления отверстий

Магнитные крючки, в свою очередь, позволяют фиксировать определенные объекты и сочетают клейкую и магнитную системы крепления без сверления или проделывания отверстий.

Вы также можете выбрать решение с клейкими крючками и вешалками с присосками или магнитными крючками для подвешивания полотенец и одежды.

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