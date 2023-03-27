Тримайте відмінні способи користуватися пультом з батареями, що "сіли"

Багатьом знайома ситуація, коли пульт дистанційного керування перестає працювати. Всьому виною батареї, що "сіли". Але не засмучуйтесь, рішення є!

Що робити, якщо в пульті сіли батареї?

Перший, дуже популярний спосіб – просто поміняти місцями батарейки. Звичайно, це лише тимчасове рішення, яке заощадить вам у короткостроковій перспективі час на їхню зміну. Але це інколи працює.

Є хороші новини, що в пульті від телевізора можна використовувати одну батарейку. Потрібно залишити в пульті одне старе джерело живлення та вставити одне нове. Напруга буде невеликою, але її вистачить для появи інфрачервоного сигналу. Проте, за законом збереження енергії одна батарея розрядиться раніше, ніж дві чи три.

Як відновити батарейки в домашніх умовах

Ідея полягає в тому, щоб підключити акумулятор павербанка до внутрішніх дротів пульта дистанційного керування. Щоб зарядити батарею, підключіть до виходів блоку живлення полюси - плюс до плюсу, мінус до мінуса. Обов'язково слідкуйте за дотриманням полярності, інакше замість того, щоб зарядити, остаточно її розрядите. У такому стані необхідно зарядити батарейку доти, доки вона не нагріється до температури 50ºС.

Як уже зазначалося, потрібна деяка спритність, щоб прокласти дроти та успішно інтегрувати нову батарею в пульт.

Після завершення операції ви отримаєте повну зарядку, навіть не потребуючи запасних батарей.