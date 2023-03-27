Ловіть спосіб, як легко відкрити щільно закриту банку

Дуже туга кришка на банку може вивести зі стану рівноваги, якщо ви довго не можете її відкрити. Але тепер ми відкриємо вам супер спосіб, який дозволить це зробити швидко і без зусиль.

Як відкрити банку за допомогою окропу?

Один із найпопулярніших способів відкрити кришку – це відкрити її силою. Все, що вам потрібно, це тупий ніж, вилка або інший твердий, але тонкий предмет під рукою. Обережно помістіть його в простір між склом і кришкою, а потім підніміть, доки не почуєте "шипіння". Дивіться, не пошкодьте банку, бо її не можна буде використати повторно.

Якщо ви хочете бути впевнені, що не пошкодите банку під час відкриття, використовуйте окріп. Це дуже популярний спосіб розблокування кришок. Помістіть банку вгору дном у каструлю з гарячою водою, зачекайте кілька хвилин, нарешті вийміть її, протріть. Вона відкриється за мить!

Інші способи відкриття банки

Використовуйте дерев'яну ложку. Це одна із найпростіших технік, тримайте банку однією рукою, а іншою візьміть дерев'яну ложку. Постукайте нею по дну банки, що загвинчується, і краях кришки.

Використовуйте гумові рукавички

Якщо ваші руки ковзають на банці, ви можете використовувати гумові рукавички, щоб відкрити її. Тоді зчеплення буде набагато сильніше, і ви зможете легко відкрити банку з кришкою, що загвинчується.

Відкриття за допомогою скотчу

Вам знадобиться клейка стрічка, щоб відкрити кришку таким чином. Відріжте від рулону приблизно 25 см скотчу, приклейте один кінець до кришки, а за іншою візьміться рукою. Потім тримайте банку і трохи потягніть. Кришка має відразу відкритися.