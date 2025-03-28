Цей простий спосіб допоможе перевірити стан батареї на ноутбуці

Як перевірити стан батареї ноутбука

Відкрийте командний рядок

Запустіть командний рядок від імені адміністратора. Для цього введіть Command Prompt у рядок пошуку та виберіть Запуск від імені адміністратора.

Відкрийте командний рядок (фото: Future)

Згенеруйте звіт

Після відкриття командного рядка введіть таку команду: powercfg /batteryreport і натисніть Enter.

Після виконання команди з'явиться повідомлення: "Battery life report saved to file path", що вказує шлях до збереженого файлу звіту.

Згенеруйте звіт (фото: Future)

Відкрийте звіт

Перейдіть у зазначену папку через Провідник Windows 11, знайдіть файл і двічі клацніть по ньому. Оскільки файл має формат HTML, він відкриється в браузері.

Відкрийте звіт (фото: Future)

Перевірте ємність батареї

Прокрутіть сторінку вниз до розділу Історія ємності акумулятора. У ньому відображаються:

Поточна ємність повного заряду (ліворуч)

Початкова ємність заряду (праворуч)

Знайдіть поточну дату, щоб побачити поточний стан батареї. Чим нижчий цей показник порівняно з початковим, ттим гірший стан акумулятора.

Варто зазначити, що з часом батарея ноутбука втрачає свою ємність, що призводить до зменшення часу автономної роботи. Регулярна перевірка стану акумулятора допоможе вчасно визначити, коли його слід замінити.

Перевірте ємність батареї (фото: Future)

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