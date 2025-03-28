Цей простий спосіб допоможе перевірити стан батареї на ноутбуці

З часом акумулятор ноутбука втрачає ємність, і час автономної роботи помітно скорочується. Щоб уникнути несподіваних відключень пристрою, важливо стежити за станом батареї.
Про те, як дізнатися реальний стан батареї ноутбука, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання TechRadar, присвячене технологіям.
Відкрийте командний рядок
Запустіть командний рядок від імені адміністратора. Для цього введіть Command Prompt у рядок пошуку та виберіть Запуск від імені адміністратора.
Згенеруйте звіт
Після відкриття командного рядка введіть таку команду: powercfg /batteryreport і натисніть Enter.
Після виконання команди з'явиться повідомлення: "Battery life report saved to file path", що вказує шлях до збереженого файлу звіту.
Відкрийте звіт
Перейдіть у зазначену папку через Провідник Windows 11, знайдіть файл і двічі клацніть по ньому. Оскільки файл має формат HTML, він відкриється в браузері.
Перевірте ємність батареї
Прокрутіть сторінку вниз до розділу Історія ємності акумулятора. У ньому відображаються:
Знайдіть поточну дату, щоб побачити поточний стан батареї. Чим нижчий цей показник порівняно з початковим, ттим гірший стан акумулятора.
Варто зазначити, що з часом батарея ноутбука втрачає свою ємність, що призводить до зменшення часу автономної роботи. Регулярна перевірка стану акумулятора допоможе вчасно визначити, коли його слід замінити.
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