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Этот простой способ поможет проверить состояние батареи на ноутбуке

Этот метод покажет, насколько изношена батарея ноутбука (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Со временем аккумулятор ноутбука теряет емкость, и время автономной работы заметно сокращается. Чтобы избежать неожиданных отключений устройства, важно следить за состоянием батареи.

О том, как узнать реальное состояние батареи ноутбука, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, посвященное технологиям.

Как проверить состояния батареи ноутбука 

Откройте командную строку 

Запустите командную строку от имени администратора. Для этого введите Command Prompt в строку поиска и выберите Запуск от имени администратора. 

Откройте командную строку (фото: Future)

Сгенерируйте отчет 

После открытия командной строки введите следующую команду: powercfg /batteryreport и нажмите Enter

После выполнения команды появится сообщение: "Battery life report saved to file path", указывающее путь к сохраненному файлу отчета. 

Сгенерируйте отчет (фото: Future)

Откройте отчет 

Перейдите в указанную папку через Проводник Windows 11, найдите файл и дважды щелкните по нему. Так как файл имеет формат HTML, он откроется в браузере. 

Откройте отчет (фото: Future)

Проверьте емкость батареи 

Прокрутите страницу вниз до раздела История емкости аккумулятора. В нем отображаются:  

  • Текущая емкость полного заряда (слева) 
  • Изначальная емкость заряда (справа) 

Найдите текущую дату, чтобы увидеть текущее состояние батареи. Чем ниже этот показатель по сравнению с изначальным, тем хуже состояние аккумулятора. 

Стоит отметить, что со временем батарея ноутбука теряет свою емкость, что приводит к уменьшению времени автономной работы. Регулярная проверка состояния аккумулятора поможет вовремя определить, когда его следует заменить. 

Проверьте емкость батареи (фото: Future)

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