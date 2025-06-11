Цей простий спосіб допоможе вам мати густе та довге волосся: всього 15 хвилин на день

Який спосіб допоможе відростити волосся

Провідний дерматолог поділився простим 15-хвилинним трюком, який можна впровадити у свій щоденний розпорядок, щоб допомогти вашому волоссю рости.

Випадіння в деяких випадках є нормальним. За даними Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS), "ми можемо втрачати від 50 до 100 волосин на день, часто не помічаючи цього".

Дерматолог Аамна Адель припускає, що масаж шкіри голови може стимулювати ріст волосся. Вона радить використовувати пальці або масажний інструмент, ніжно циркулювати біля коренів, щоб стимулювати кровотік, рухаючи шкірою голови, і масажувати протягом 15 хвилин двічі на день на сухому волоссі.

Які помилки допускають при масажі голови

"Найбільша помилка, яку я бачу, це, коли волосся просто труть, замість того, щоб стимулювати кровотік, та ніжно масажувати", - сказала лікар.

Якщо ваші брови рухаються, значить ви робите все правильно. Не треба це робити довго, 15 хвилин двічі на день буде достатньо.

Важливо використовувати масажний інструмент для шкіри голови лише на сухому волоссі. Вологе волосся занадто крихке для цієї техніки.

Якщо ви вважаєте, що вам потрібен більш серйозний підхід до досягнення росту волосся, запишіться на прийом до фахівця, щоб обговорити подальші дії.

Важливо пам’ятати, що деякі методи лікування підходять не всім, і вони діють лише доти, доки їх використовують.