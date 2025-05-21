Цей "чайний тонік" зміцнить волосся та надасть блиску: його дуже легко зробити вдома
Звичайний чай може стати незвичайним секретом краси. Натуральний чайний тонік для волосся - новий тренд у догляді, який підкорює світ своєю простотою та ефективністю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mind body green.
Як покращити стан волосся за допомогою чаю
Чайний тонік для волосся корисний завдяки натуральним компонентам, що містяться в чаї - особливо в зеленому та чорному. Ось його основні переваги:
- зміцнення волосся - танін та кофеїн у чаї стимулюють кровообіг у шкірі голови, що покращує живлення волосяних фолікулів і зменшує випадіння волосся
- блиск і гладкість - антиоксиданти, що містяться в чаї, надають волоссю природного блиску, роблячи його більш м’яким і слухняним
- регуляція жирності - чай допомагає нормалізувати роботу сальних залоз, зменшуючи жирність коренів і освіжаючи шкіру голови
- заспокійливий ефект - холодний чайний тонік (особливо у вигляді льоду) знімає подразнення шкіри голови та зменшує свербіж
- запобігання лупі - антибактеріальні властивості чаю допомагають боротися з лупою і підтримують здорову мікрофлору шкіри голови
- легке тонування - чорний чай може надавати темніший відтінок волоссю, освіжаючи колір, а ромашковий - злегка освітлює
Цей тонік - простий, натуральний і бюджетний засіб, який легко приготувати вдома.
Чаї багаті на антиоксиданти, які нейтралізують та зупиняють пошкодження вільними радикалами.
Як наносити тонік на волосся
Сам процес досить нескладний:
- налийте у велику ємність дві склянки кип'ятку та додайте туди 3 чайні пакетики
- дайте розчину охолонути до кімнатної температури та перелийте у пляшку з розпилювачем
- розпиліть на чисте волосся від коренів до кінчиків
- залиште щонайменше на 30 хвилин, потім змийте холодною водою. Вимийте голову шампунем, кондиціонером та укладіть волосся як завжди
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