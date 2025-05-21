Цей "чайний тонік" зміцнить волосся та надасть блиску: його дуже легко зробити вдома

Звичайний чай може стати незвичайним секретом краси. Натуральний чайний тонік для волосся - новий тренд у догляді, який підкорює світ своєю простотою та ефективністю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mind body green .

Як покращити стан волосся за допомогою чаю

Чайний тонік для волосся корисний завдяки натуральним компонентам, що містяться в чаї - особливо в зеленому та чорному. Ось його основні переваги:

зміцнення волосся - танін та кофеїн у чаї стимулюють кровообіг у шкірі голови, що покращує живлення волосяних фолікулів і зменшує випадіння волосся

- танін та кофеїн у чаї стимулюють кровообіг у шкірі голови, що покращує живлення волосяних фолікулів і зменшує випадіння волосся блиск і гладкість - антиоксиданти, що містяться в чаї, надають волоссю природного блиску, роблячи його більш м’яким і слухняним

- антиоксиданти, що містяться в чаї, надають волоссю природного блиску, роблячи його більш м’яким і слухняним регуляція жирності - чай допомагає нормалізувати роботу сальних залоз, зменшуючи жирність коренів і освіжаючи шкіру голови

- чай допомагає нормалізувати роботу сальних залоз, зменшуючи жирність коренів і освіжаючи шкіру голови заспокійливий ефект - холодний чайний тонік (особливо у вигляді льоду) знімає подразнення шкіри голови та зменшує свербіж

- холодний чайний тонік (особливо у вигляді льоду) знімає подразнення шкіри голови та зменшує свербіж запобігання лупі - антибактеріальні властивості чаю допомагають боротися з лупою і підтримують здорову мікрофлору шкіри голови

- антибактеріальні властивості чаю допомагають боротися з лупою і підтримують здорову мікрофлору шкіри голови легке тонування - чорний чай може надавати темніший відтінок волоссю, освіжаючи колір, а ромашковий - злегка освітлює

Цей тонік - простий, натуральний і бюджетний засіб, який легко приготувати вдома.

Чаї багаті на антиоксиданти, які нейтралізують та зупиняють пошкодження вільними радикалами.

Як наносити тонік на волосся

Сам процес досить нескладний: