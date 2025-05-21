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Цей "чайний тонік" зміцнить волосся та надасть блиску: його дуже легко зробити вдома

Середа 21 травня 2025 16:01
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Цей "чайний тонік" зміцнить волосся та надасть блиску: його дуже легко зробити вдома Названо рецепт "чайного тоніка", який зміцнить волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Звичайний чай може стати незвичайним секретом краси. Натуральний чайний тонік для волосся - новий тренд у догляді, який підкорює світ своєю простотою та ефективністю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mind body green.

Як покращити стан волосся за допомогою чаю

Чайний тонік для волосся корисний завдяки натуральним компонентам, що містяться в чаї - особливо в зеленому та чорному. Ось його основні переваги:

  • зміцнення волосся - танін та кофеїн у чаї стимулюють кровообіг у шкірі голови, що покращує живлення волосяних фолікулів і зменшує випадіння волосся
  • блиск і гладкість - антиоксиданти, що містяться в чаї, надають волоссю природного блиску, роблячи його більш м’яким і слухняним
  • регуляція жирності - чай допомагає нормалізувати роботу сальних залоз, зменшуючи жирність коренів і освіжаючи шкіру голови
  • заспокійливий ефект - холодний чайний тонік (особливо у вигляді льоду) знімає подразнення шкіри голови та зменшує свербіж
  • запобігання лупі - антибактеріальні властивості чаю допомагають боротися з лупою і підтримують здорову мікрофлору шкіри голови
  • легке тонування - чорний чай може надавати темніший відтінок волоссю, освіжаючи колір, а ромашковий - злегка освітлює

Цей тонік - простий, натуральний і бюджетний засіб, який легко приготувати вдома.

Чаї багаті на антиоксиданти, які нейтралізують та зупиняють пошкодження вільними радикалами.

Як наносити тонік на волосся

Сам процес досить нескладний:

  • налийте у велику ємність дві склянки кип'ятку та додайте туди 3 чайні пакетики
  • дайте розчину охолонути до кімнатної температури та перелийте у пляшку з розпилювачем
  • розпиліть на чисте волосся від коренів до кінчиків
  • залиште щонайменше на 30 хвилин, потім змийте холодною водою. Вимийте голову шампунем, кондиціонером та укладіть волосся як завжди

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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