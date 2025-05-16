Топ-6 міфів про волосся, які сильно шкодять: перевірте цей список!

Багато з того, що ви знаєте про догляд за волоссям - не більше, ніж просто міфи. Фахівці назвали популярні хибні уявлення, в які варто перестати вірити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

В які міфи не варто вірити

Вищипування сивого волосся призведе до його подальшого росту

Чи матимете ви сиве волосся значною мірою залежить від того, чи мали його ваші батьки, бабусі й дідусі (не кажучи вже про кілька різних форм стресу, які можуть сприяти посивінню).

Стиліст Вільям Вотлі розповів, що сиве або біле волосся спричинене нестачею меланіну, що виробляється у волосяному фолікулі, і це генетична схильність.

Важливо знати, якщо сивина генетична, то це абсолютно нормально і не варто переживати.

Чим більше піни в шампуні, тим кращий засіб

Піна у шампуні це лише щось естетичне, тому це не означає, що вона буде кращою для волосся. Насправді, це може означати протилежне.

Іноді, чим більше піни в засобі, тим більше агресивних мийних засобів та четвертинних інгредієнтів у ньому міститься.

Агресивні мийні засоби позбавляють волосся натуральних жирів, необхідних для підтримки здоров’я шкіри голови та волосся, а також агресивно впливають на фарбоване волосся.

Найкраще обирати шампунь з низьким вмістом сульфатів або без нього.

Позбутися посічених кінчиків можна за допомогою спеціального засобу

На жаль, що б не було написано на пляшці з засобом - це міф.

Засоби для відновлення посічених кінчиків можуть створювати видимість тимчасового відновлення, згладжуючи та герметизуючи стрижень волосся. Але посічені кінчики технічно неможливо "відремонтувати".

Щоб позбутися посічених кінчиків, варто підстригтися.

Стрижка волосся призводить до швидшого росту

С трижка волосся кожні вісім-дванадцять тижнів підтримує його здоров'я, що може сприяти росту. Однак, сама стрижка - це не той спосіб, який допоможе швидше отримати довше волосся.

Зрештою, волосся може рости лише певною швидкістю. Нормальна швидкість росту волосся в середньому становить близько на 15 сантиметрів на рік.

Деякі добавки та спеціальні засоби - це лише деякі з речей, які дійсно можуть допомогти волоссю рости. Але важливо знати, що деякі люди ніколи не зможуть відростити довге волосся, тому що це не закладено в їхній генетиці.

Великі зміни кольору відбуваються швидко

Трансформація волосся може виглядати швидкою, але це не завжди так. Наприклад, п ерехід від чорного до блонду - це велика робота, яка потребує навіть кількох днів.

Невеликі зміни кольору можна зробити за кілька годин, але великі зміни, є повільнішим процесом. Це займе кілька сеансів фарбування.

Сухий шампунь може нескінченно збільшувати час між миттями голови

Коли у вас обмаль часу, а волосся виглядає жирним, то сухий шампунь може стати справжнім порятунком. Використання занадто великої кількості сухого шампуню протягом тривалого періоду часу може бути шкідливим.