Цей простий масаж ніг захистить вас від варикозу. Ось як його робити

Більшість людей щоденно дають велике навантаження на ноги. Це загрожує розвитком варикозної хвороби - при ній вени розширюються, набрякають і через це погіршується кровообіг у кінцівках. Аби знімати щоденну напругу з ніг, можна робити вдома масаж.
Про те, як робити масаж проти варикозу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію флеболога Ліни Гріншпун в Instagram.
Як робити масаж проти варикозу
"Поки ми бігаємо у справах, розв’язуємо робочі чи особисті проблеми, ноги беруть на себе основне навантаження. Полегшити їхній стан та принести користь здоров’ю допоможе самомасаж", - каже лікар.
Які переваги надає масаж:
стимуляція кровообігу в ногах, що зменшує відчуття втоми та набряки
зменшення м’язового болю, спричиненого напругою, перенавантаженням, тривалою ходьбою