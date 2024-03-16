Этот простой массаж ног защитит вас от варикоза. Вот как его делать

Большинство людей ежедневно дают большую нагрузку на ноги. Это чревато развитием варикозной болезни - при ней вены расширяются, отекают и из-за этого ухудшается кровообращение в конечностях. Чтобы снимать ежедневное напряжение с ног, можно делать дома массаж.
О том, как делать массаж против варикоза, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию флеболога Лини Гриншпун в Instagram.
Как делать массаж против варикоза
"Пока мы бегаем по делам, решаем рабочие или личные проблемы, ноги берут на себя основную нагрузку. Облегчить их состояние и принести пользу здоровью поможет самомассаж", - говорит врач.
Какие преимущества дает массаж:
стимуляция кровообращения в ногах, что уменьшает чувство усталости и отеки