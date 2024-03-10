4 правила догляду за шкірою обличчя весною, без яких не вдасться зберегти красу

Щоб підготувати шкіру до весни, насамперед, слід подбати про стан організму в цілому. Варто виключити жорсткі дієти, додати до раціону рослинні жири, налагодити питний режим, висипатися, виключити дефіцит вітаміну D.

Про те, як правильно доглядати за шкірою обличчя весною, ексклюзивно РБК-Україна (проект Styler) розповіла дерматолог Ольга Тарнавська.

Очищення шкіри

"Очищувальні засоби вибирайте без агресивних ПАР - поверхнево-активних речовин. Очищайте шкіру ретельно, але не до скрипу. Обов'язково змивайте макіяж", - радить лікар.

Тарнавська пояснює, що є три стадії очищення шкіри обличчя:

очищення від декоративної косметики. Для зняття макіяжу підійде міцелярна вода

умивання за допомогою молочка, гелю, пінки чи мусу. Для сухої шкіри використовуйте молочко, для комбінованої чи жирної - гель. Для будь-якої шкіри, зокрема для чутливої, підійдуть пінки, муси

пілінг чи неагресивний скраб для швидкої регенерації шкіри раз на тиждень

Особливий догляд за Т-зоною

"Блиск на лобі, носі та підборідді після зимової сплячки можна запросто сприйняти за жирну шкіру. Але не поспішайте з цим. Т-зоні потрібний окремий догляд. Саме тут найчастіше утворюються чорні крапки та запалення", - говорить Тарнавська.

Вона додає, що зміна косметики з акцентом на жирну шкіру може пересушити решту епідермісу, але не дати ефекту в проблемних зонах. Для Т-зони потрібне дбайливе очищення та обов'язкове зволоження. Інакше можна отримати гіперсекрецію сальних залоз, оскільки шкіра захищається від зовнішнього впливу.

Тонік відновлює збалансований рівень рН шкіри та посилює проникність корисних компонентів.

Весною шкіра потребує особливого догляду (фото: Freepik)

Зволоження шкіри

"Навесні шкіра будь-якого типу потребує зволоження. Наносьте крем або емульсію масажними рухами до повного вбирання його шкірою. Змініть текстуру крему на легшу. І придивіться до професійних сироваток, зазвичай їх можна наносити на обличчя, включаючи зону навколо очей", - радить дерматолог.

За її словами, хітами залишаються засоби з високим вмістом вітамінів Е, С, ресфератролу, альфа-ліпоєвої кислоти, гіалуронової кислоти - це антиоксиданти, які дають гарний захист від вільних радикалів.

"Після зими шкіра втрачає вологість. Виною тому погода і сухе повітря в опалюваних приміщеннях. Процедури для зволоження можуть бути різними: ранкові, денні і нічні креми, маски, поживні склади", - пояснює лікар.

У складі звертайте увагу на такі компоненти:

антиоксиданти: ресвератрол, вітаміни С та Е, коензим Q10

зволожуючі компоненти: гіалуронова кислота, сквалан, гліцерин

манноза, рамноза

олії та екстракти рослин

Використання SPF-захисту

"З настанням весни посилюється сонячна активність. Ультрафіолет може негативно відобразитись на стані шкіри обличчя: передчасне старіння, пігментація, родимки, алергія, зниження імунітету, онкологія. Щоб ризики мінімізувати, обов'язково використовуйте сонцезахисний крем", - наголошує Тарнавська.

Вона додає, що взимку в умовах міста достатньо використовувати крем із SPF 15, а навесні захисних фільтрів має бути не менше 30, на пляжі та в горах - 50. Звертайте увагу на маркування UVA, UVB, PPD/PI/PA+++. Краще, щоб продукт містив усі три маркери.