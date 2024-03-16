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Цей простий масаж ніг захистить вас від варикозу. Ось як його робити

Субота 16 березня 2024 08:33
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Цей простий масаж ніг захистить вас від варикозу. Ось як його робити Як робити масаж ніг (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Ліна Гріншпун

Більшість людей щоденно дають велике навантаження на ноги. Це загрожує розвитком варикозної хвороби - при ній вени розширюються, набрякають і через це погіршується кровообіг у кінцівках. Аби знімати щоденну напругу з ніг, можна робити вдома масаж.

Про те, як робити масаж проти варикозу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію флеболога Ліни Гріншпун в Instagram.

Як робити масаж проти варикозу

"Поки ми бігаємо у справах, розв’язуємо робочі чи особисті проблеми, ноги беруть на себе основне навантаження. Полегшити їхній стан та принести користь здоров’ю допоможе самомасаж", - каже лікар.

Які переваги надає масаж:

  • стимуляція кровообігу в ногах, що зменшує відчуття втоми та набряки
  • зменшення м’язового болю, спричиненого напругою, перенавантаженням, тривалою ходьбою
  • покращення рухливості та гнучкості суглобів
  • розслаблення м’язів, зняття стресу, релаксація, покращення настрою
  • стимуляція акупунктурних точок, яка сприяє загальному покращенню здоров’я та самопочуття

Сядьте і витягніть ноги

  • ліву ногу покладіть на праве стегно поряд із коліном
  • притискайте праву долоню до стопи, підйом обхопіть лівою рукою
  • погладжуйте верхню та нижню частину стопи одночасно за допомогою різнобічних рухів
  • не робіть паузи та не відривайте руки

Трішки звісьте ступню з коліна

  • правою рукою обхопіть кісточку ззаду
  • її внутрішню сторону масажуйте круговими рухами за допомогою великого пальця
  • розітріть пальцем сухожилля від п'яти вгору

Знайдіть сухожилля великого та вказівного пальця стопи

  • натисніть між ними за допомогою вказівного пальця
  • зробіть так само з іншими пальцями

Знову поверніть ногу на стегно біля коліна

  • вам треба промасажувати ступню за допомогою великих пальців обох рук
  • виконуйте кругові рухи, зробіть погладжування підошви короткими рухами з інтенсивним натисканням у напрямку пальців ноги

Пройдіться по внутрішній стороні стопи

  • великим пальцем лівої руки пройдіться по внутрішній стороні стопи, виконуючи рух гусениця
  • рухайтеся від нижньої частини основи ступні до великого пальця ноги, потім до кісточок плюсни

Зробіть масаж кожного пальця ноги

  • розімніть суглоби великого пальця руки
  • рухайтеся від основи до кінчика
  • далі слід протягнути ковзаючим рухом кожен палець. Захоплюйте їх з боків, а потім зверху та знизу

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Раніше ми писали про те, які 5 простих вправ для ніг захистять вас від варикозу.

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