Цей простий масаж ніг захистить вас від варикозу. Ось як його робити

Більшість людей щоденно дають велике навантаження на ноги. Це загрожує розвитком варикозної хвороби - при ній вени розширюються, набрякають і через це погіршується кровообіг у кінцівках. Аби знімати щоденну напругу з ніг, можна робити вдома масаж.

Про те, як робити масаж проти варикозу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію флеболога Ліни Гріншпун в Instagram.