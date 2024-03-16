Цей простий масаж ніг захистить вас від варикозу. Ось як його робити
Більшість людей щоденно дають велике навантаження на ноги. Це загрожує розвитком варикозної хвороби - при ній вени розширюються, набрякають і через це погіршується кровообіг у кінцівках. Аби знімати щоденну напругу з ніг, можна робити вдома масаж.
Про те, як робити масаж проти варикозу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію флеболога Ліни Гріншпун в Instagram.
Як робити масаж проти варикозу
"Поки ми бігаємо у справах, розв’язуємо робочі чи особисті проблеми, ноги беруть на себе основне навантаження. Полегшити їхній стан та принести користь здоров’ю допоможе самомасаж", - каже лікар.
Які переваги надає масаж:
- стимуляція кровообігу в ногах, що зменшує відчуття втоми та набряки
- зменшення м’язового болю, спричиненого напругою, перенавантаженням, тривалою ходьбою
- покращення рухливості та гнучкості суглобів
- розслаблення м’язів, зняття стресу, релаксація, покращення настрою
- стимуляція акупунктурних точок, яка сприяє загальному покращенню здоров’я та самопочуття
Сядьте і витягніть ноги
- ліву ногу покладіть на праве стегно поряд із коліном
- притискайте праву долоню до стопи, підйом обхопіть лівою рукою
- погладжуйте верхню та нижню частину стопи одночасно за допомогою різнобічних рухів
- не робіть паузи та не відривайте руки
Трішки звісьте ступню з коліна
- правою рукою обхопіть кісточку ззаду
- її внутрішню сторону масажуйте круговими рухами за допомогою великого пальця
- розітріть пальцем сухожилля від п'яти вгору
Знайдіть сухожилля великого та вказівного пальця стопи
- натисніть між ними за допомогою вказівного пальця
- зробіть так само з іншими пальцями
Знову поверніть ногу на стегно біля коліна
- вам треба промасажувати ступню за допомогою великих пальців обох рук
- виконуйте кругові рухи, зробіть погладжування підошви короткими рухами з інтенсивним натисканням у напрямку пальців ноги
Пройдіться по внутрішній стороні стопи
- великим пальцем лівої руки пройдіться по внутрішній стороні стопи, виконуючи рух гусениця
- рухайтеся від нижньої частини основи ступні до великого пальця ноги, потім до кісточок плюсни
Зробіть масаж кожного пальця ноги
- розімніть суглоби великого пальця руки
- рухайтеся від основи до кінчика
- далі слід протягнути ковзаючим рухом кожен палець. Захоплюйте їх з боків, а потім зверху та знизу
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