Этот простой массаж ног защитит вас от варикоза. Вот как его делать

Большинство людей ежедневно дают большую нагрузку на ноги. Это чревато развитием варикозной болезни - при ней вены расширяются, отекают и из-за этого ухудшается кровообращение в конечностях. Чтобы снимать ежедневное напряжение с ног, можно делать дома массаж.

О том, как делать массаж против варикоза, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию флеболога Лини Гриншпун в Instagram.

"Пока мы бегаем по делам, решаем рабочие или личные проблемы, ноги берут на себя основную нагрузку. Облегчить их состояние и принести пользу здоровью поможет самомассаж", - говорит врач.

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