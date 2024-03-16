Этот простой массаж ног защитит вас от варикоза. Вот как его делать
Большинство людей ежедневно дают большую нагрузку на ноги. Это чревато развитием варикозной болезни - при ней вены расширяются, отекают и из-за этого ухудшается кровообращение в конечностях. Чтобы снимать ежедневное напряжение с ног, можно делать дома массаж.
О том, как делать массаж против варикоза, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию флеболога Лини Гриншпун в Instagram.
Как делать массаж против варикоза
"Пока мы бегаем по делам, решаем рабочие или личные проблемы, ноги берут на себя основную нагрузку. Облегчить их состояние и принести пользу здоровью поможет самомассаж", - говорит врач.
Какие преимущества дает массаж:
- стимуляция кровообращения в ногах, что уменьшает чувство усталости и отеки
- уменьшение мышечной боли, вызванной напряжением, перегрузкой, длительной ходьбой
- улучшение подвижности и гибкости суставов
- расслабление мышц, снятие стресса, релаксация, улучшение настроения
- стимуляция акупунктурных точек, способствующая общему улучшению здоровья и самочувствия
Сядьте и вытяните ноги
- левую ногу положите на правое бедро рядом с коленом
- прижимайте правую ладонь к стопе, подъем обхватите левой рукой
- поглаживайте верхнюю и нижнюю часть стопы одновременно с помощью разносторонних движений
- не делайте паузы и не отрывайте руки
Немножко свесьте ступню с колена
- правой рукой обхватите косточку сзади
- ее внутреннюю сторону массируйте круговыми движениями с помощью большого пальца
- разотрите пальцем сухожилие от пятки вверх
Найдите сухожилие большого и указательного пальца стопы
- нажмите между ними с помощью указательного пальца
- сделайте так же с другими пальцами
Снова поверните ногу на бедро возле колена
- вам нужно промассировать ступню с помощью больших пальцев обеих рук
- выполняйте круговые движения, сделайте поглаживание подошвы короткими движениями с интенсивным нажатием в направлении пальцев ноги
Пройдитесь по внутренней стороне стопы
- большим пальцем левой руки пройдитесь по внутренней стороне стопы, выполняя движение гусеницы
- двигайтесь от нижней части основания ступни к большому пальцу ноги, затем к косточкам плюсны
Сделайте массаж каждого пальца ноги
- разомните суставы большого пальца руки
- двигайтесь от основания к кончику
- далее следует протянуть скользящим движением каждый палец. Захватывайте их по бокам, а затем сверху и снизу
Читайте также о том, как ухаживать за кожей лица весной, чтобы сберечь красоту.
Раньше мы писали о том, какие 5 простых упражнений для ног защитят вас от варикоза.