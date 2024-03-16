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Этот простой массаж ног защитит вас от варикоза. Вот как его делать

Суббота 16 марта 2024 08:33
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Этот простой массаж ног защитит вас от варикоза. Вот как его делать Как делать массаж ног (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Лина Гриншпун

Большинство людей ежедневно дают большую нагрузку на ноги. Это чревато развитием варикозной болезни - при ней вены расширяются, отекают и из-за этого ухудшается кровообращение в конечностях. Чтобы снимать ежедневное напряжение с ног, можно делать дома массаж.

О том, как делать массаж против варикоза, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию флеболога Лини Гриншпун в Instagram.

Как делать массаж против варикоза

"Пока мы бегаем по делам, решаем рабочие или личные проблемы, ноги берут на себя основную нагрузку. Облегчить их состояние и принести пользу здоровью поможет самомассаж", - говорит врач.

Какие преимущества дает массаж:

  • стимуляция кровообращения в ногах, что уменьшает чувство усталости и отеки
  • уменьшение мышечной боли, вызванной напряжением, перегрузкой, длительной ходьбой
  • улучшение подвижности и гибкости суставов
  • расслабление мышц, снятие стресса, релаксация, улучшение настроения
  • стимуляция акупунктурных точек, способствующая общему улучшению здоровья и самочувствия

Сядьте и вытяните ноги

  • левую ногу положите на правое бедро рядом с коленом
  • прижимайте правую ладонь к стопе, подъем обхватите левой рукой
  • поглаживайте верхнюю и нижнюю часть стопы одновременно с помощью разносторонних движений
  • не делайте паузы и не отрывайте руки

Немножко свесьте ступню с колена

  • правой рукой обхватите косточку сзади
  • ее внутреннюю сторону массируйте круговыми движениями с помощью большого пальца
  • разотрите пальцем сухожилие от пятки вверх

Найдите сухожилие большого и указательного пальца стопы

  • нажмите между ними с помощью указательного пальца
  • сделайте так же с другими пальцами

Снова поверните ногу на бедро возле колена

  • вам нужно промассировать ступню с помощью больших пальцев обеих рук
  • выполняйте круговые движения, сделайте поглаживание подошвы короткими движениями с интенсивным нажатием в направлении пальцев ноги

Пройдитесь по внутренней стороне стопы

  • большим пальцем левой руки пройдитесь по внутренней стороне стопы, выполняя движение гусеницы
  • двигайтесь от нижней части основания ступни к большому пальцу ноги, затем к косточкам плюсны

Сделайте массаж каждого пальца ноги

  • разомните суставы большого пальца руки
  • двигайтесь от основания к кончику
  • далее следует протянуть скользящим движением каждый палец. Захватывайте их по бокам, а затем сверху и снизу

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Раньше мы писали о том, какие 5 простых упражнений для ног защитят вас от варикоза.

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