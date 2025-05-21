Цей продукт - справжня "вітамінна бомба": ось чому його повинні їсти всі

Низькокалорійний овоч

Спаржа - не просто модний тренд на тарілці. За словами експерта, це "вітамінна бомба", яка може покращити твоє самопочуття, підтримати нервову систему, травлення та навіть настрій.

У 100 г спаржі лише 20 ккал, але багато клітковини, вітамінів та антиоксидантів.

Тому це ідеальний овоч для схуднення.

Природний сечогінний засіб

Спаржа відома тим, що надає сечі дивного запаху, але вона містить сполуки, які діють як природний сечогінний засіб, збільшуючи сечовипускання та допомагаючи організму позбуватися надлишку солей.

Це особливо корисно для людей, які страждають від набряків - а також для тих, хто має високий кровʼяний тиск або інші захворювання серця.

Покращує роботу мозку

Завдяки вітамінам групи B та антиоксидантам спаржа підтримує концентрацію, памʼять і загальний тонус нервової системи.

Спаржа багата на фолієву кислоту, яка сприяє нормальному розвитку нервової системи та підтримує когнітивну функцію. Фолати також важливі для синтезу нейромедіаторів - речовин, які передають сигнали між нервовими клітинами.

Корисна для репродуктивного здоров'я

Спаржа містить високий рівень сапоніну протодіосцину. Саме ця рослинна хімічна речовина надає спаржі гіркого смаку.

Протодіосцин підтримує здоровʼя яєчників, підвищує лібідо після менопаузи, а також допомагає збільшити вироблення тестостерону та відновити еректильну функцію.

До того ж містить вітамін С, Е, глутатіон, поліфеноли - потужні антиоксиданти, які захищають клітини від окисного стресу. Це важливо для якості яйцеклітин і сперматозоїдів.

У спаржі є сполуки, що мають естрогеноподібну дію. Вони можуть допомагати в регуляції гормонального балансу, особливо в період ПМС або менопаузи.

Чотири стебла спаржі містять 22% рекомендованої добової норми фолієвої кислоти. Вона особливо важлива для жінок у період планування вагітності, а також для здоровʼя крові й клітинного оновлення.

Користь для кишківника

Інулін сприяє здоровому балансу "корисних" кишкових бактерій або пробіотиків, що зменшує газоутворення та допомагає легко перетравлювати їжу.

Вживання більшої кількості спаржі може підтримувати регулярність випорожнень та запобігати закрепам.

Протизапальні властивості - завдяки антиоксидантам і фітонутрієнтам, спаржа може знижувати запалення в кишківнику. Низький вміст калорій і цукру - підходить для дієтичного харчування, що теж сприяє загальному здоров’ю кишківника.