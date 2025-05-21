Этот продукт - настоящая "витаминная бомба": вот почему его должны есть все

Спаржа - не только изысканный ингредиент ресторанных блюд, но и настоящий суперфуд, который стоит включить в рацион каждому. Она содержит витамины, антиоксиданты и природные вещества, поддерживающие здоровье сердца, кожи и иммунной системы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Спаржа - не просто модный тренд на тарелке. По словам эксперта, это "витаминная бомба", которая может улучшить твое самочувствие, поддержать нервную систему, пищеварение и даже настроение.
В 100 г спаржи всего 20 ккал, но много клетчатки, витаминов и антиоксидантов.
Поэтому это идеальный овощ для похудения.
Спаржа известна тем, что придает моче странный запах, но она содержит соединения, которые действуют как естественное мочегонное средство, увеличивая мочеиспускание и помогая организму избавляться от избытка солей.
Это особенно полезно для людей, страдающих от отеков - а также для тех, у кого высокое кровяное давление или другие заболевания сердца.
Благодаря витаминам группы B и антиоксидантам спаржа поддерживает концентрацию, память и общий тонус нервной системы.
Спаржа богата фолиевой кислотой, которая способствует нормальному развитию нервной системы и поддерживает когнитивную функцию. Фолаты также важны для синтеза нейромедиаторов - веществ, которые передают сигналы между нервными клетками.
Спаржа содержит высокий уровень сапонина протодиосцина. Именно это растительное химическое вещество придает спарже горький вкус.
Протодиосцин поддерживает здоровье яичников, повышает либидо после менопаузы, а также помогает увеличить выработку тестостерона и восстановить эректильную функцию.
К тому же содержит витамин С, Е, глутатион, полифенолы - мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от окислительного стресса. Это важно для качества яйцеклеток и сперматозоидов.
В спарже есть соединения, обладающие эстрогеноподобным действием. Они могут помогать в регуляции гормонального баланса, особенно в период ПМС или менопаузы.
Четыре стебля спаржи содержат 22% рекомендуемой суточной нормы фолиевой кислоты. Она особенно важна для женщин в период планирования беременности, а также для здоровья крови и клеточного обновления.
Инулин способствует здоровому балансу "полезных" кишечных бактерий или пробиотиков, что уменьшает газообразование и помогает легко переваривать пищу.
Употребление большего количества спаржи может поддерживать регулярность стула и предотвращать запоры.
Противовоспалительные свойства - благодаря антиоксидантам и фитонутриентам, спаржа может снижать воспаление в кишечнике. Низкое содержание калорий и сахара - подходит для диетического питания, что тоже способствует общему здоровью кишечника.
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