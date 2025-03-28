Цей продукт робить дітей добрішими! Не повірите, що це

Хочете виростити добру та соціально адаптовану дитину? Науковці розкрили секрет, що звичайний продукт, який є в кожному домі, може позитивно вплинути на поведінку малюка.

Який продукт треба неодмінно включати в раціон дитини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Юрія Швеця у Facebook.

Який продукт зробить дитину доброзичливою?

Нове дослідження британських науковців приголомшило світ: звичайна риба може зробити вашу дитину більш соціальною та доброзичливою! Згідно з даними Бристольського університету, діти, які регулярно вживають рибу, виростають більш емпатичними, альтруїстичними та комунікабельними.

Як риба впливає на поведінку дитини?

Секрет криється в Омега-3 жирних кислотах, селені та йоді, які містяться в рибі. Ці речовини не лише корисні для мозку, але й сприяють розвитку соціальних навичок. Діти, які їдять рибу хоча б двічі на тиждень, краще ладнають з однолітками, легше діляться та проявляють більше співчуття.

Більше 5000 дітей стали учасниками масштабного дослідження "Діти 90-х". Науковці збирали дані протягом двох років, опитуючи батьків про харчування та поведінку їхніх дітей. Результати показали чіткий зв'язок між споживанням риби та розвитком соціальних навичок.

Чому батьки бояться давати дітям рибу?

Як виявилося, багато батьків побоюються, що надмірне споживання риби може нашкодити дитині через вміст ртуті та інших забруднюючих речовин. Проте, науковці запевняють, що дві порції риби на тиждень - це безпечно та корисно.

Дослідники наполегливо рекомендують батькам включити рибу в раціон дітей. Особливо корисними є жирні сорти риби, такі як лосось, оселедець та скумбрія.

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