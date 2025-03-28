Этот продукт делает детей добрее! Не поверите, что это

Хотите вырастить хорошего и социально адаптированного ребенка? Ученые раскрыли секрет, что обычный продукт, который есть в каждом доме, может положительно повлиять на поведение малыша.

Какой продукт надо непременно включать в рацион ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Юрия Швеца в Facebook.

Какой продукт сделает ребенка дружелюбным?

Новое исследование британских ученых ошеломило мир: обычная рыба может сделать вашего ребенка более социальным и дружелюбным! Согласно данным Бристольского университета, дети, которые регулярно употребляют рыбу, вырастают более эмпатичными, альтруистичными и коммуникабельными.

Как рыба влияет на поведение ребенка?

Секрет кроется в Омега-3 жирных кислотах, селене и йоде, которые содержатся в рыбе. Эти вещества не только полезны для мозга, но и способствуют развитию социальных навыков. Дети, которые едят рыбу хотя бы дважды в неделю, лучше ладят со сверстниками, легче делятся и проявляют больше сочувствия.

Более 5000 детей стали участниками масштабного исследования "Дети 90-х". Ученые собирали данные в течение двух лет, опрашивая родителей о питании и поведении их детей. Результаты показали четкую связь между потреблением рыбы и развитием социальных навыков.

Почему родители боятся давать детям рыбу?

Как оказалось, многие родители опасаются, что чрезмерное потребление рыбы может навредить ребенку из-за содержания ртути и других загрязняющих веществ. Однако, ученые уверяют, что две порции рыбы в неделю - это безопасно и полезно.

Исследователи настоятельно рекомендуют родителям включить рыбу в рацион детей. Особенно полезны жирные сорта рыбы, такие как лосось, сельдь и скумбрия.

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