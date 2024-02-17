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Цей продукт допоможе вам схуднути, якщо додати його у каву

Як зробити каву корисною (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У світі набирає популярності новий, але насправді старий, метод пити каву. Завдяки цьому "хаку" ви почнете худнути та зможете покращити своє здоров'я. Виявилося, у каву потрібно додати вершкове масло.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Чому додавання масла в каву допоможе схуднути

Ця практика не нова, вона існує вже сотні років. Додавати масло в каву першими почали в Ефіопії, Тибеті, Сінгапурі та інших країнах. Нині ж фітнес-тренери звернули увагу на такий "хак", адже цей напій має кілька переваг, серед яких:

  • багато енергії - кофеїн та жири з вершкового масла не дають організму "стрибати" від втоми до бадьорості, цей напій стабілізує рівень енергії на помірно високому рівні
  • зменшення відчуття голоду - кава з маслом дасть ситість та дозволить людині відмовитися від перекусів, що позитивне вплине на тих, хто хоче схуднути
  • необхідна порція вітамінів - цей напій дасть організму вітаміни А, Е та К2, які дуже корисні для здоров'я.

Як приготувати каву з маслом

Насправді це не важко. Просто візьміть одну столову ложку несолоного та якісного вершкового масла і додайте його у горнятко з чорною фільтр-кавою.

Також ви можете зробити пінку. Візьміть капучинатор та збийте напій. При цьому можна не додавати молоко, адже розтоплене масло теж дасть цікаву текстуру та пінку.

Звісно, перед вживанням такого напою вам слід порадитися з лікарем. Також враховуйте індивідуальні особливості та не ризикуйте, якщо не п'єте каву через проблеми зі здоров'ям.

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