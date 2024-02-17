Этот продукт поможет вам похудеть, если добавить его в кофе

В мире набирает популярность новый, но действительно старый, метод пить кофе. Благодаря этому "хаку" вы начнете худеть и сможете улучшить свое здоровье. Оказалось, в кофе нужно добавить сливочное масло.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Эта практика не нова, она существует уже сотни лет. Добавлять масло в кофе первыми начали в Эфиопии, Тибете, Сингапуре и других странах. Сейчас фитнес-тренеры обратили внимание на такой "хак", ведь этот напиток имеет несколько преимуществ, среди которых:
На самом деле это не сложно. Просто возьмите одну столовую ложку несоленого и качественного сливочного масла и добавьте его в чашку с черным фильтр-кофе.
Также вы можете сделать пенку. Возьмите капучинатор и взбейте напиток. При этом можно не добавлять молоко, ведь растопленное масло тоже даст интересную текстуру и пенку.
Конечно, перед употреблением такого напитка вам следует посоветоваться с врачом Также учитывайте индивидуальные особенности и не рискуйте, если не пьете кофе из-за проблем со здоровьем.
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