Прощавай, старість. Нутриціолог назвала три омолоджуючі фрукти, які врятують вашу шкіру

Нутриціолог Кетрін Данзі, яка працює тренером зі здоров'я в Інституті інтегративного харчування, назвала три продукти, здатні допомогти сповільнити старіння. Вони врятують шкіру та омолодять її зсередини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на GB News .

Яка їжа сповільнює старіння

За словами нутриціолога, омолоджуючий ефект мають три популярні продукти. Вони здатні допомогти організму уповільнити старіння та покращити якість шкіри.

Такі властивостями має, зокрема, кавун. Він допомагає шкірі залишатися зволоженою та дає необхідну вологу всьому тілу.

" Підтримка гідратації організму підвищить еластичність шкіри, зберігаючи колір обличчя здоровим і свіжим. Кавун також багатий на антиоксидант лікопін, який допомагає захистити шкіру від сонячних променів", - розповіла нутриціолог.

Не менш корисний гранат. У ньому містяться потужні фотохімічні речовини, які допомагають зберігати молодість та позбавлятися від зморшок.

"Деякі дослідження показали, що гранати можуть відновлювати пошкоджену шкіру та підвищувати вироблення колагену", - пояснила експерт.

А третім продуктом, який допоможе зупинити старіння, виявилося авокадо. У ньому містяться жири, здатні уповільнити процеси відмирання клітин.