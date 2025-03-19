Цей продукт - чемпіон по вмісту кальцію: більше в 4 рази ніж в молоці

Який продукт чемпіон по вмісту кальцію?

Насіння кунжуту набуло великого значення у світі дієтології завдяки своєму вражаючому харчовому профілю, особливо щодо рівня кальцію. За визнанням багатьох дієтологів, цей продукт став важливим союзником для тих, хто прагне покращити стан свого загального здоров’я та зміцнити кістки.

Високий вміст кальцію та основних поживних речовин

Насіння кунжуту є одним з найбагатших рослинних джерел кальцію, навіть перевершуючи багато молочних продуктів. Цей мінерал необхідний для підтримки міцності кісток і зубів. Ба більше насіння кунжуту містить інші важливі поживні речовини, такі як магній і фосфор, які допомагають засвоєнню кальцію та сприяють здоров’ю м’язів і нервів.

На додаток до вмісту мінеральних речовин, насіння кунжуту багате антиоксидантами, такими як сезамін і сезамолін, які борються з окисним стресом.

Вони також містять ненасичені жирні кислоти, які корисні для здоров’я серцево-судинної системи. Включити ці насіння у свій щоденний раціон можна так само просто, як додавати їх у салати, смузі або використовувати тахіні в різних приготуваннях.

Порівняємо вміст кальцію у деяких популярних продуктах.

Молоко - в 100 грамах міститься 125 мг кальцію.

Кунжут - в 100 грамах міститься 975 мг кальцію.

Кисломолочний сир - в 100 грамах міститься 100 мг кальцію.

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