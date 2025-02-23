Як зрозуміти, що рівень кальцію не в нормі? Ендокринолог назвала ключові "сигнали"
Кальцій є один із найважливіших мінералів в організмі, який бере участь у багатьох життєво важливих процесах. Варто вчасно виявити дефіцит, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.
Як зрозуміти, що рівень кальцію не в нормі
За словами медика, кальцій відповідає за здоров’я кісток і зубів, скорочення м’язів, передачу нервових імпульсів, гормональний баланс та кровотворення.
Стан, який свідчить про збої балансу кальцію в організмі, називається гіпокальціємія. Можуть виникнути такі симптоми:
- часті судоми або мʼязові спазми онімінням пальців
- поколювання у кінцівках
- ламкість нігтів і випадіння волосся
- сухість шкіри
- підвищена тривожність або депресія
- проблемами із зубами
При такому стані варто звернутися до лікаря, здати необхідні аналізи та за необхідності зробити корекцію у харчуванні.
В яких продуктах міститься кальцій
За добу дорослій людині необхідно споживати з їжею близько 1000 мг кальцію. Молоко не є єдиним джерелом кальцію. Є й інші популярні продукти, які містять важливий мікроелемент:
- насіння - мак і кунжут містять велику кількість кальцію. У 100 г насіння міститься добова норма
- бобові - у склянці нуту - 300 мг кальцію, квасолі - 200 мг
- горіхи - найбільше кальцію в мигдалі - близько 260 мг в 100 г
- зелень - кальцій міститься у шпинаті, руколі та листі салату
- капуста - залежно від сорту може містити від 75 до 200 мг кальцію
- морепродукти - одна порція сардини забезпечить близько 400 мг кальцію і лосось, 100 г якого містять близько 200 мг мікроелемента
- тофу - 150 г соєвого сиру забезпечать організм добовою нормою кальцію
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