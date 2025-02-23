Як зрозуміти, що рівень кальцію не в нормі? Ендокринолог назвала ключові "сигнали"

Названо ознаки, які свідчать про дефіцит кальцію в організмі (фото: Freepik)

Кальцій є один із найважливіших мінералів в організмі, який бере участь у багатьох життєво важливих процесах. Варто вчасно виявити дефіцит, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.

Як зрозуміти, що рівень кальцію не в нормі За словами медика, кальцій відповідає за здоров’я кісток і зубів, скорочення м’язів, передачу нервових імпульсів, гормональний баланс та кровотворення. Стан, який свідчить про збої балансу кальцію в організмі, називається гіпокальціємія. Можуть виникнути такі симптоми: ﻿﻿часті судоми або мʼязові спазми онімінням пальців

﻿﻿поколювання у кінцівках

﻿﻿ламкість нігтів і випадіння волосся

﻿﻿сухість шкіри

﻿﻿підвищена тривожність або депресія

﻿﻿проблемами із зубами При такому стані варто звернутися до лікаря, здати необхідні аналізи та за необхідності зробити корекцію у харчуванні. В яких продуктах міститься кальцій За добу дорослій людині необхідно споживати з їжею близько 1000 мг кальцію. Молоко не є єдиним джерелом кальцію. Є й інші популярні продукти, які містять важливий мікроелемент: насіння - мак і кунжут містять велику кількість кальцію. У 100 г насіння міститься добова норма

- мак і кунжут містять велику кількість кальцію. У 100 г насіння міститься добова норма бобові - у склянці нуту - 300 мг кальцію, квасолі - 200 мг

- у склянці нуту - 300 мг кальцію, квасолі - 200 мг горіхи - найбільше кальцію в мигдалі - близько 260 мг в 100 г

- найбільше кальцію в мигдалі - близько 260 мг в 100 г зелень - кальцій міститься у шпинаті, руколі та листі салату

- кальцій міститься у шпинаті, руколі та листі салату капуста - залежно від сорту може містити від 75 до 200 мг кальцію

- залежно від сорту може містити від 75 до 200 мг кальцію морепродукти - одна порція сардини забезпечить близько 400 мг кальцію і лосось, 100 г якого містять близько 200 мг мікроелемента

- одна порція сардини забезпечить близько 400 мг кальцію і лосось, 100 г якого містять близько 200 мг мікроелемента тофу - 150 г соєвого сиру забезпечать організм добовою нормою кальцію