Цей популярний сир може зашкодити здоров ’ю. Кому суворо не можна його їсти

Сир - це дуже популярний всюди продукт. Бутерброд із ним часто з’являється на наших столах під час сніданку чи вечері, а також у дорозі. Але чи корисний жовтий сир?

Який жовтий сир найкорисніший і кому його не можна їсти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Кому не можна їсти жовтий сир?

Вживання жовтого сиру, окрім його смаку, має й інші безперечні переваги. Але споживання неякісного сиру означає споживання харчових добавок, таких як стабілізатори, консерванти та барвники. Їх не повинно бути в органічних продуктах, так само як гормонів і антибіотиків, які можуть бути в молоці заводських корів.

Вживання якісного жовтого сиру щодня в розумних кількостях не повинно завдати шкоди здоровим людям. Однак тим, хто сидить на дієті і страждає певними захворюваннями, варто виключити сир зі свого меню або значно обмежити його споживання.

Чим корисний жовтий сир?

Це хороше джерело легкозасвоюваного білка, а також містить: вітамін А, вітамін B12, вітамін К, цинк, кальцій, вітамін D.

Популярні в Україні сири Едам і Гауда містять від 807 до 867 мг кальцію на 100 г, що покриває добову потребу в цьому елементі. Таким чином, жовтий сир зміцнює наші кістки та зуби. У цьому також допомагають вітаміни D і K.

Завдяки вмісту триптофанів жовтий сир покращує наш настрій, оскільки впливає на секрецію серотоніну - гормону щастя.

А вітаміни групи В підтримують роботу нервової системи. Однак не варто перестаратися з кількістю споживаного сиру. Оптимальна порція - 20-30 г, їсти 2-3 рази на тиждень. Тому не слід розглядати його як основне джерело кальцію в щоденному раціоні.

Як обрати якісний сир?

Хороший сир той, який має короткий склад.

Він повинен містити лише: органічне молоко, сіль, сичуг і бактеріальні культури. Дешеві сири зазвичай виготовляються швидко, що виливається в більшу кількість непотрібних добавок у складі.

Деякі з них замість молока містять рослинні жири та пальмову олію! Дивіться на назву продукту, там не має бути написано сирний продукт!

Неякісний сир можна розпізнати по консистенції. Якщо він кришиться або тягнеться, липкий і має підозріло інтенсивний колір, він точно містить добавки, яких нам слід уникати.

По можливості вибирайте органічні сири, виготовлені на молоці сертифікованих ферм, які не використовують антибіотики та гормони.