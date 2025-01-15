Яке вершкове масло категорично не можна вживати? Тримайтеся від нього подалі
Вершкове масло - продукт, який багато хто використовує щодня, додаючи до каш, тостів або випічки. Але не всі знають, що на полицях магазинів можна знайти масло, яке не тільки не корисне, а й може завдати шкоди здоров’ю.
РБК-Україна (проект Styler) допоможе розібратися, як обрати якісне масло та від якого краще триматися подалі.
"Масло", яке маслом не є
Головна небезпека - це фальсифіковане вершкове масло, в якому частину молочного жиру замінюють дешевими рослинними жирами, такими як пальмова, кокосова або навіть трансжири. Такі продукти часто маскують під справжнє вершкове масло, але їх вживання може призвести до серцево-судинних захворювань, підвищення холестерину та навіть ожиріння.
Як розпізнати неякісне масло?
Низька ціна. Вершкове масло - це продукт, виготовлений з вершків, і воно не може коштувати дешево. Якщо ціна продукту значно нижча за середньоринкову, це ознака фальсифікату.
Неправильний склад. Уважно читайте етикетку: у складі якісного масла повинні бути лише вершки або пастеризоване молоко. Якщо ви бачите рослинні жири, консерванти чи стабілізатори — це не вершкове масло.
Відсоток жиру. Справжнє вершкове масло має жирність не менше 72,5%. Продукти з нижчою жирністю, ймовірно, містять домішки або замінники.
Колір і консистенція. Якісне масло має бути однорідного світло-жовтого кольору. Якщо воно надто біле або занадто жовте, це може свідчити про додавання барвників чи інших домішок.
Чому небезпечно вживати підроблене масло?
Масло з вмістом трансжирів і низькоякісних рослинних жирів може спричиняти:
- підвищення рівня "поганого" холестерину;
- ризик утворення бляшок у судинах та атеросклерозу;
- проблеми з травленням;
- накопичення токсинів в організмі.
Як перевірити масло вдома?
Заморожування. Якісне вершкове масло стає твердим у морозилці. Якщо воно залишається м’яким, це ознака наявності домішок.
Тест на розтоплення. Покладіть шматочок масла в теплу воду. Справжнє масло розчиняється рівномірно, а підробка утворює грудочки або жирну плівку.
Смак і аромат. Справжнє масло має приємний вершковий смак і запах. Якщо присутній хімічний присмак або запах — перед вами фальсифікат.
Як обирати масло?
Щоб убезпечити себе і свою родину, обирайте масло лише від перевірених виробників, читайте склад на упаковці та уникайте підозріло низьких цін.
Пам’ятайте: вершкове масло може бути корисним продуктом, якщо воно натуральне. Тримайтеся подалі від підробок, щоб зберегти своє здоров’я!
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В матеріалі використані такі джерела - Onet, Eat this, not That, Держпродспоживслужба.
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