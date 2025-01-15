Яке вершкове масло категорично не можна вживати? Тримайтеся від нього подалі

Вершкове масло - продукт, який багато хто використовує щодня, додаючи до каш, тостів або випічки. Але не всі знають, що на полицях магазинів можна знайти масло, яке не тільки не корисне, а й може завдати шкоди здоров’ю.

РБК-Україна (проект Styler) допоможе розібратися, як обрати якісне масло та від якого краще триматися подалі.

"Масло", яке маслом не є

Головна небезпека - це фальсифіковане вершкове масло, в якому частину молочного жиру замінюють дешевими рослинними жирами, такими як пальмова, кокосова або навіть трансжири. Такі продукти часто маскують під справжнє вершкове масло, але їх вживання може призвести до серцево-судинних захворювань, підвищення холестерину та навіть ожиріння.

Як розпізнати неякісне масло?

Низька ціна. Вершкове масло - це продукт, виготовлений з вершків, і воно не може коштувати дешево. Якщо ціна продукту значно нижча за середньоринкову, це ознака фальсифікату.

Неправильний склад. Уважно читайте етикетку: у складі якісного масла повинні бути лише вершки або пастеризоване молоко. Якщо ви бачите рослинні жири, консерванти чи стабілізатори — це не вершкове масло.

Відсоток жиру. Справжнє вершкове масло має жирність не менше 72,5%. Продукти з нижчою жирністю, ймовірно, містять домішки або замінники.

Колір і консистенція. Якісне масло має бути однорідного світло-жовтого кольору. Якщо воно надто біле або занадто жовте, це може свідчити про додавання барвників чи інших домішок.

Чому небезпечно вживати підроблене масло?

Масло з вмістом трансжирів і низькоякісних рослинних жирів може спричиняти:

підвищення рівня "поганого" холестерину;

ризик утворення бляшок у судинах та атеросклерозу;

проблеми з травленням;

накопичення токсинів в організмі.

Як перевірити масло вдома?

Заморожування. Якісне вершкове масло стає твердим у морозилці. Якщо воно залишається м’яким, це ознака наявності домішок.

Тест на розтоплення. Покладіть шматочок масла в теплу воду. Справжнє масло розчиняється рівномірно, а підробка утворює грудочки або жирну плівку.

Смак і аромат. Справжнє масло має приємний вершковий смак і запах. Якщо присутній хімічний присмак або запах — перед вами фальсифікат.

Як обирати масло?

Щоб убезпечити себе і свою родину, обирайте масло лише від перевірених виробників, читайте склад на упаковці та уникайте підозріло низьких цін.

Пам’ятайте: вершкове масло може бути корисним продуктом, якщо воно натуральне. Тримайтеся подалі від підробок, щоб зберегти своє здоров’я!