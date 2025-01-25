Этот популярный сыр может навредить здоровью. Кому строго нельзя его есть

Сыр - это очень популярный везде продукт. Бутерброд с ним часто появляется на наших столах во время завтрака или ужина, а также в дороге. Но полезен ли желтый сыр?

Какой желтый сыр самый полезный и кому его нельзя есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Кому нельзя есть желтый сыр?

Употребление желтого сыра, кроме его вкуса, имеет и другие несомненные преимущества. Но потребление некачественного сыра означает потребление пищевых добавок, таких как стабилизаторы, консерванты и красители. Их не должно быть в органических продуктах, так же как гормонов и антибиотиков, которые могут быть в молоке заводских коров.

Употребление качественного желтого сыра ежедневно в разумных количествах не должно нанести вред здоровым людям. Однако тем, кто сидит на диете и страдает определенными заболеваниями, стоит исключить сыр из своего меню или значительно ограничить его потребление.

Чем полезен желтый сыр?

Это хороший источник легкоусвояемого белка, а также содержит: витамин А, витамин B12, витамин К, цинк, кальций, витамин D.

Популярные в Украине сыры Эдам и Гауда содержат от 807 до 867 мг кальция на 100 г, что покрывает суточную потребность в этом элементе. Таким образом, желтый сыр укрепляет наши кости и зубы. В этом также помогают витамины D и K.

Благодаря содержанию триптофанов желтый сыр улучшает наше настроение, поскольку влияет на секрецию серотонина - гормона счастья.

А витамины группы В поддерживают работу нервной системы. Однако не стоит переусердствовать с количеством потребляемого сыра. Оптимальная порция - 20-30 г, есть 2-3 раза в неделю. Поэтому не следует рассматривать его как основной источник кальция в ежедневном рационе.

Как выбрать качественный сыр?

Хороший сыр тот, который имеет короткий состав.

Он должен содержать только: органическое молоко, соль, сычуг и бактериальные культуры. Дешевые сыры обычно изготавливаются быстро, что выливается в большее количество ненужных добавок в составе.

Некоторые из них вместо молока содержат растительные жиры и пальмовое масло! Смотрите на название продукта, там не должно быть написано сырный продукт!

Некачественный сыр можно распознать по консистенции. Если он крошится или тянется, липкий и имеет подозрительно интенсивный цвет, он точно содержит добавки, которых нам следует избегать.

По возможности выбирайте органические сыры, изготовленные на молоке сертифицированных ферм, которые не используют антибиотики и гормоны.