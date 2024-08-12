Цей популярний напій сповільнює старіння та бореться зі зморшками

Чим чай корисний для організму

За словами експерта, кава і чай є надзвичайно корисними для організму та здоров'я. При умові, якщо є відчуття міри, особливо це стосується кави.

Щодо чаю, то він дуже корисний для мікробіому і нормалізації роботи бактерій кишківника, позитивно впливає на стан шкіри.

Чай також захищає від ультрафіолету, а це сповільнює процеси старіння.

До того ж чай перешкоджає утворенню процесів глікації, тобто це підтримує колаген еластин в належному стані та зменшує появу кількості зморшків і пігментних п'ятен.

Окрім того, напій має протизапальні ефекти. Навіть при почервоніннях шкіри та висипці чай також має суттєвий вплив і знешкоджує всі ці механізми.

Зелений чай сповнений протизапальних сполук, в тому числі особливо потужного катехіну під назвою EGCG, який може захистити від пошкодження клітин.

Кофеїн у чорному чаї може підвищивши вашу концентрацію та рівень енергії.

Важливо, якщо регулярно пити міцний чай - підвищується ризик подагри і каменів у нирках через вміст таурину (пурини). Його також не рекомендують у разі глаукоми і гіпертонії.

Чай, містить кофеїн, надмірне споживання якого може порушити цикл сну. Кофеїн може затримувати вироблення мелатоніну - гормону сну. А крім того, хронічне недосипання підвищує ризики розвитку ожиріння і впливає на рівень глюкози в крові.

Норма чаю в день

У чашці чорного чаю об'ємом 200 мл може містяться до 60 мг кофеїну, а в зеленому - до 50 мг.

Людині в день можна споживати приблизно 400 мг кофеїну, а смертельною для дорослої людини вважається доза об'ємом близько 10 г.

Якщо пити багато чорного, та ще й неякісного чаю, може зіпсуватися посмішка - на зубах буде залишатися осад.

Всі трав'яні чаї містять поліфеноли - це особливі хімічні речовини, які заважають всмоктуванню заліза. Таким чином, надмірне споживання трав'яного чаю може призвести до залізодефіциту.