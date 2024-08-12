Этот популярный напиток замедляет старение и борется с морщинами

Чем чай полезен для организма

По словам эксперта, кофе и чай чрезвычайно полезны для организма и здоровья. При условии, что есть ощущение меры, особенно это касается кофе.

Что касается чая, то он очень полезен для микробиому и нормализации работы микробов кишечника, положительно влияет на состояние кожи.

Чай также защищает от ультрафиолета, что замедляет процессы старения.

К тому же чай препятствует образованию процессов гликации, то есть поддерживает коллаген эластин в надлежащем состоянии и уменьшает появление количества морщин и пигментных пятен.

Кроме того, напиток имеет противовоспалительные эффекты. Даже при покраснении кожи и сыпи чай также оказывает существенное влияние и обезвреживает все эти механизмы.

Зеленый чай имеет много противовоспалительных соединений, в том числе особенно мощного катехина под названием EGCG, который может защитить от повреждения клеток.

Кофеин в черном чае может повысить вашу концентрацию и уровень энергии.

Важно, если регулярно пить крепкий чай - повышается риск подагры и камней в почках из-за содержания таурина (пурины). Его также не рекомендуют при глаукоме и гипертонии.

Чай, содержащий кофеин, чрезмерное потребление которого может нарушить цикл сна. Кофеин может задерживать выработку мелатонина - гормона сна. Кроме того, хроническое недосыпание повышает риски развития ожирения и влияет на уровень глюкозы в крови.

Норма чая в день

В чашке черного чая объемом 200 мл может содержаться до 60 мг кофеина, а в зеленом - до 50 мг.

Человеку в день можно потреблять примерно 400 мг кофеина, а смертельным для взрослого человека считается доза объемом около 10 г.

Если пить много черного, да еще некачественного чая, может испортиться улыбка - на зубах будет оставаться осадок.

Все травяные чаи содержат полифенолы - это особые химические вещества, мешающие всасыванию железа. Таким образом, избыточное потребление травяного чая может привести к железодефициту.