Цей популярний напій може завдати шкоди здоров’ю та підвищити рівень глюкози

Чим шкідливі фруктові соки

доданий цукор.

Солодкі газовані напої добре відомі високим вмістом цукру. Такі напої містить надмірну кількість цукру, що може призвести до високого рівня тригліцеридів, звичайного жиру в крові.

Банка газованої води об'ємом 0,5 літра може містити 10 чайних ложок цукру.

Листкове тісто й начинка часто спокушає рецептори своїм приємним смаком. Проте така випічка часто переповнена цукром.

Оскільки випічку часто готують із рафінованого борошна й цукру, то вона швидко потрапляє в кров і підвищує рівень цукру в крові, викликаючи небажану запальну реакцію.