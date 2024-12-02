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Цей популярний напій може завдати шкоди здоров’ю та підвищити рівень глюкози

Які напої викликають стрибки рівня цукру в крові (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Апельсиновий сік та інші магазинні напої можуть викликати небажані стрибки рівня цукру в крові. Варто знати, які продукти містять велику кількість доданого цукру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

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доданий цукор.

Солодкі газовані напої добре відомі високим вмістом цукру. Такі напої містить надмірну кількість цукру, що може призвести до високого рівня тригліцеридів, звичайного жиру в крові.

Банка газованої води об'ємом 0,5 літра може містити 10 чайних ложок цукру.

Листкове тісто й начинка часто спокушає рецептори своїм приємним смаком. Проте така випічка часто переповнена цукром.

Оскільки випічку часто готують із рафінованого борошна й цукру, то вона швидко потрапляє в кров і підвищує рівень цукру в крові, викликаючи небажану запальну реакцію.

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