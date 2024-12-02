Цей популярний напій може завдати шкоди здоров’ю та підвищити рівень глюкози

Апельсиновий сік та інші магазинні напої можуть викликати небажані стрибки рівня цукру в крові. Варто знати, які продукти містять велику кількість доданого цукру.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
доданий цукор.
Солодкі газовані напої добре відомі високим вмістом цукру. Такі напої містить надмірну кількість цукру, що може призвести до високого рівня тригліцеридів, звичайного жиру в крові.
Банка газованої води об'ємом 0,5 літра може містити 10 чайних ложок цукру.
Листкове тісто й начинка часто спокушає рецептори своїм приємним смаком. Проте така випічка часто переповнена цукром.
Оскільки випічку часто готують із рафінованого борошна й цукру, то вона швидко потрапляє в кров і підвищує рівень цукру в крові, викликаючи небажану запальну реакцію.
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