Лікар назвав фрукт, який уповільнює старіння та захищає від раку
Ківі є корисним фруктом, який може допомогти знизити ризик розвитку раку. Варто знати про добову норму вживання фрукта, якої потрібно дотримуватись.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку лікаря Кунала Суда.
Що відомо
За словами медика, ківі не тільки відновлює пошкоджені ДНК, але й стимулює їх відновлення.
Він пояснив, що вітаміни С і Е, які містяться в ківі, є антиоксидантами, тоді як відновлення ДНК відбувається завдяки здатності фруктів стимулювати.
"Це означає для нашого здоров’я це знижує ризик раку, уповільнюємо процес старіння, зміцнюємо нашу імунну систему та захищаємо мозок", - зазначив медик.
Ківі також є чудовим джерелом клітковини, що допоможе зменшити ризик запорів.
Оскільки ДНК є сховищем генетичної інформації в кожній живій клітині, її цілісність і стабільність є важливими для життя. Проте ДНК піддається впливу навколишнього середовища, і будь-яке отримане пошкодження, може призвести до мутації та захворювання.
Лікар назвав зв’язок між пошкодженням ДНК, спричиненим навколишнім середовищем і раком шкіри, який може спричинений надмірним впливом УФ-випромінювання.
Добова норма
Один ківі на день - це добова норма вітаміну С, який зміцнює імунну систему, кровоносні судини, підвищує опір організму до різних інфекцій і допомагає організму боротися зі стресами. Ківі містить багато магнію, мінеральних солей (калію) і клітковину, яка нормалізує травлення.
Загалом це потужний фрукт, багатий смаком і поживними речовинами. Попри свій невеликий розмір, він забезпечує значну кількість рекомендованої добової норми багатьох вітамінів і мінералів. Ківі багаті вітаміном C, міддю та вітаміном K і містять меншу кількість багатьох інших важливих поживних речовин.
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