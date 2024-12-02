Этот популярный напиток может нанести вред здоровью и повысить уровень глюкозы

Чем вредны фруктовые соки

добавленный сахар.

Сладкие газированные напитки хорошо известны высоким содержанием сахара.

Банк газированной воды объемом 0,5 литра может содержать 10 чайных ложек сахара.

Слоеное тесто и начинка часто соблазняют рецепторы своим приятным вкусом. Однако такая выпечка часто переполнена сахаром.

Поскольку выпечку часто готовят из рафинированной муки и сахара, она быстро попадает в кровь и повышает уровень сахара в крови, вызывая нежелательную воспалительную реакцию.