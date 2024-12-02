Этот популярный напиток может нанести вред здоровью и повысить уровень глюкозы

Апельсиновый сок и другие магазинные напитки могут вызвать нежелательные скачки уровня сахара в крови. Следует знать, какие продукты содержат большое количество добавленного сахара.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
добавленный сахар.
Сладкие газированные напитки хорошо известны высоким содержанием сахара.
Банк газированной воды объемом 0,5 литра может содержать 10 чайных ложек сахара.
Слоеное тесто и начинка часто соблазняют рецепторы своим приятным вкусом. Однако такая выпечка часто переполнена сахаром.
Поскольку выпечку часто готовят из рафинированной муки и сахара, она быстро попадает в кровь и повышает уровень сахара в крови, вызывая нежелательную воспалительную реакцию.
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