Этот популярный напиток может нанести вред здоровью и повысить уровень глюкозы

Апельсиновый сок и другие магазинные напитки могут вызвать нежелательные скачки уровня сахара в крови. Следует знать, какие продукты содержат большое количество добавленного сахара.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Чем вредны фруктовые соки

Фруктовые соки могут показаться идеальным напитком для укрепления здоровья. Однако такие магазинные напитки содержат добавленный сахар.

В то время как целые фрукты содержат клетчатку, витамины и минералы, которые полезны для общего здоровья. Клетчатка помогает замедлить скорость всасывания фруктозы в кровь и может помочь дольше ощущать сытость.

Употребление слишком большого количества сахара связано с ожирением, которое может повлечь за собой различные проблемы со здоровьем, включая болезни сердца, некоторые виды рака и диабет второго типа.

Прежде всего в магазине следует знакомиться с этикетками на продуктах, чтобы знать обо всех скрытых добавленных сахарах.

Эксперты советуют лучше есть целые фрукты, чем пить фруктовый сок. Лучше ограничить количество рекомендуемой порции до 1 маленького стакана в день (150 мл).

Помните о содержании углеводов, сахара и калорий и как это может повлиять на уровень сахара в крови.

Смузи лучше готовить дома самостоятельно, потому что вы можете положить целые фрукты, содержащие клетчатку. Также можете быть уверены, что не было добавлено ни одного сахара.

Какие продукты содержат добавленный сахар

Сладкие газированные напитки хорошо известны высоким содержанием сахара.

Банк газированной воды объемом 0,5 литра может содержать 10 чайных ложек сахара.

Слоеное тесто и начинка часто соблазняют рецепторы своим приятным вкусом. Однако такая выпечка часто переполнена сахаром.

Поскольку выпечку часто готовят из рафинированной муки и сахара, она быстро попадает в кровь и повышает уровень сахара в крови, вызывая нежелательную воспалительную реакцию.