Цей популярний фрукт може негативно впливати на здоров'я: кому його заборонено їсти

Користь авокадо

В авокадо є багато жиру. Мова йде про мононенасичені жири, які є "хорошими" жирами та допомагають знизити рівень поганого холестерину, якщо їсти у помірних кількостях.

Також фрукт містить близько 20 вітамінів і мінералів. Зокрема, 100 грамах міститься:

485 міліграмів калію

81 мікрограм фолієвої кислоти

0,257 міліграма вітаміну В6

10 міліграмів вітаміну С

2,07 міліграма вітаміну Е

Кому не можна їсти

Цей фрукт краще не вживати людям похилого віку, особливо, якщо вони страждають різними хронічними захворюваннями. Перш ніж вводити його до свого раціону, краще порадитися з лікарем.

Також авокадо не можна їсти тим, хто приймає ліки для розрідження крові. Все тому, що фрукт містить велика кількість вітаміну К, який зменшує ефективність таких медикаментів.

Якщо у вас алергія на латекс, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж додавати авокадо до свого раціону. Люди із серйозною алергією на латекс можуть погано почуватися після вживання авокадо.

Латексні вироби виготовляються з білка в соку бразильського каучуконосного дерева (Hevea brasiliensis). В авокадо дуже схожий білок, який викликає алергічну реакцію.

Як вибрати авокадо

Для того, щоб в магазині вибрати стигле авокадо, необхідно звернути увагу на такі ознаки:

при натисканні з'являється невелика вм'ятина

м'якоть яскраво-зеленого кольору

якщо потрясти плід, то можна почути звук кісточки

Нестигле авокадо: