Цей популярний фрукт може негативно впливати на здоров'я: кому його заборонено їсти

Авокадо - унікальний фрукт, який містить дуже багато корисних та необхідних жирів, а також вітамінів. Його можна додавати до салатів та робити смачні сендвічі. Однак, їсти його можна не всім.
Про це повідомили у медичному журналі WebMD.
В авокадо є багато жиру. Мова йде про мононенасичені жири, які є "хорошими" жирами та допомагають знизити рівень поганого холестерину, якщо їсти у помірних кількостях.
Також фрукт містить близько 20 вітамінів і мінералів. Зокрема, 100 грамах міститься:
Цей фрукт краще не вживати людям похилого віку, особливо, якщо вони страждають різними хронічними захворюваннями. Перш ніж вводити його до свого раціону, краще порадитися з лікарем.
Також авокадо не можна їсти тим, хто приймає ліки для розрідження крові. Все тому, що фрукт містить велика кількість вітаміну К, який зменшує ефективність таких медикаментів.
Якщо у вас алергія на латекс, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж додавати авокадо до свого раціону. Люди із серйозною алергією на латекс можуть погано почуватися після вживання авокадо.
Латексні вироби виготовляються з білка в соку бразильського каучуконосного дерева (Hevea brasiliensis). В авокадо дуже схожий білок, який викликає алергічну реакцію.
Для того, щоб в магазині вибрати стигле авокадо, необхідно звернути увагу на такі ознаки:
Нестигле авокадо:
Раніше ми повідомляли, навіщо заморожувати авокадо та як правильно це зробити.
Також ми писали, як правильно зберігати авокадо, щоб воно не темнішало.