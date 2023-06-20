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Этот популярный фрукт может негативно влиять на здоровье: кому его запрещено есть

Кому нельзя есть авокадо (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Авокадо - уникальный фрукт, содержащий очень много полезных и необходимых жиров, а также витаминов. Его можно добавлять в салаты и делать вкусные сэндвичи. Однако есть его можно не всем.

Об этом сообщили в медицинском журнале WebMD.

Польза авокадо

В авокадо много жира. Речь идет о мононенасыщенных жирах, которые являются "хорошими" жирами и помогают снизить уровень плохого холестерина, если есть в умеренных количествах.

Также фрукт содержит около 20 витаминов и минералов. В частности, в 100 граммах содержится:

  • 485 миллиграммов калия
  • 81 микрограмм фолиевой кислоты
  • 0,257 миллиграмма витамина В6
  • 10 миллиграммов витамина С
  • 2,07 миллиграмма витамина Е

Кому нельзя есть

Этот фрукт лучше не употреблять пожилым людям, особенно, если они страдают различными хроническими заболеваниями. Прежде чем вводить его в свой рацион, лучше посоветоваться с врачом.

Также авокадо нельзя есть тем, кто принимает лекарство для разжижения крови. Все потому, что фрукт содержит большое количество витамина К, уменьшающего эффективность таких медикаментов.

Если у вас аллергия на латекс, проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем добавлять авокадо в свой рацион. Люди с серьезной аллергией на латекс могут плохо чувствовать себя после употребления авокадо.

Латексные изделия производятся из белка в соке бразильского каучуконосного дерева (Hevea brasiliensis). В авокадо очень похож белок, вызывающий аллергическую реакцию.

Как выбрать авокадо

Для того чтобы в магазине выбрать спелое авокадо, необходимо обратить внимание на следующие признаки:

  • при нажатии появляется небольшая вмятина
  • мякоть ярко-зеленого цвета
  • если потрясти плод, то можно услышать звук косточки

Неспелое авокадо:

  • при нажатии образуется вмятина огромных размеров или ее нет вообще
  • плод по структуре очень жесткий
  • мякоть с желтизной
  • если потрясти плод, то звука косточки не слышно

Ранее мы сообщали, зачем замораживать авокадо и как правильно это сделать.

Также мы писали, как правильно хранить авокадо, чтобы оно не темнело.

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