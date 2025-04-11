Цей дезодорант "тихо" руйнує ваше здоров’я: він є вдома майже у всіх

Йдеться про антиперспіранти, що містять сполуки алюмінію. Саме ці речовини, які ефективно блокують потові залози та запобігають потовиділенню, викликають найбільше занепокоєння серед науковців та медиків.

Як алюміній потрапляє у ваш організм через дезодорант?

Антиперспіранти на основі алюмінію діють шляхом формування гелеподібних "пробок" у вивідних протоках потових залоз, тимчасово блокуючи виділення поту на поверхню шкіри. Хоча виробники стверджують, що кількість алюмінію, яка всмоктується через шкіру, є незначною, регулярне та тривале використання таких засобів може призвести до накопичення цієї речовини в організмі.

Чому алюміній у дезодорантах вважається небезпечним?

Навколо потенційної шкоди алюмінію в дезодорантах точиться чимало дискусій, проте ряд досліджень вказують на можливі негативні наслідки для здоров'я:

Ризик раку молочної залози:

Найбільш тривожним є зв'язок між використанням алюмінієвмісних антиперспірантів та підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози. Деякі дослідження виявляли підвищену концентрацію алюмінію в тканинах молочної залози у жінок з діагностованим раком. Хоча прямий причинно-наслідковий зв'язок досі остаточно не доведено, науковці не виключають можливості того, що алюміній може впливати на гормональний фон або мати канцерогенні властивості при тривалому накопиченні в тканинах. Особливу увагу привертає той факт, що антиперспіранти часто наносяться на шкіру в безпосередній близькості до молочних залоз.

Хвороба Альцгеймера

Існують також побоювання щодо можливого зв'язку між надмірним накопиченням алюмінію в організмі та розвитком хвороби Альцгеймера – нейродегенеративного захворювання, що призводить до втрати пам'яті та когнітивних функцій. Деякі дослідження виявляли підвищений вміст алюмінію в мозку людей, які страждали на цю хворобу. Проте, як і у випадку з раком молочної залози, прямий причинно-наслідковий зв'язок ще потребує більш глибокого вивчення.

Вплив на нирки

Нирки відповідають за виведення алюмінію з організму. У людей з порушеннями функції нирок накопичення алюмінію може призвести до серйозних ускладнень, таких як енцефалопатія та остеомаляція (розм'якшення кісток). Хоча у здорових людей нирки зазвичай справляються з виведенням невеликих кількостей алюмінію, надмірне надходження цієї речовини може створювати додаткове навантаження на цей орган.

Подразнення шкіри та алергічні реакції

Сполуки алюмінію можуть викликати подразнення шкіри, свербіж, почервоніння та алергічні реакції у деяких людей, особливо при чутливій шкірі або після гоління.

Інші потенційно шкідливі інгредієнти в дезодорантах

Окрім алюмінію, у складі деяких дезодорантів можуть бути присутні й інші інгредієнти, які викликають занепокоєння:

Парабени

Ці консерванти використовуються для запобігання росту бактерій та грибків. Деякі дослідження припускають, що парабени можуть імітувати дію естрогенів в організмі, що потенційно може бути пов'язано з ризиком розвитку гормонозалежних видів раку, хоча наукові докази цього залишаються суперечливими.

Триклозан

Цей антибактеріальний та протигрибковий засіб раніше широко використовувався в дезодорантах. Проте, дослідження на тваринах показали, що триклозан може порушувати роботу ендокринної системи та сприяти розвитку стійкості бактерій до антибіотиків. В багатьох країнах його використання в косметичних засобах обмежено або заборонено.

Фталати

Ці хімічні речовини використовуються для фіксації аромату. Деякі дослідження пов'язують вплив фталатів з порушеннями гормонального розвитку та репродуктивної функції, особливо у чоловіків.

Пропіленгліколь

Цей синтетичний спирт використовується як розчинник та зволожувач. У деяких людей він може викликати подразнення шкіри та алергічні реакції.

Штучні ароматизатори

Склад парфумерних композицій часто не розкривається виробниками та може містити велику кількість синтетичних речовин, деякі з яких можуть бути алергенами або подразниками.

Як обрати безпечний дезодорант?

Щоб мінімізувати потенційні ризики для здоров'я, варто віддавати перевагу дезодорантам, які не містять алюмінію та інших потенційно шкідливих інгредієнтів. Звертайте увагу на склад продукту та шукайте позначки "aluminum-free", "paraben-free", "triclosan-free" та "phthalate-free".

Альтернативою антиперспірантам можуть стати натуральні дезодоранти на основі рослинних екстрактів, ефірних олій та мінеральних солей (наприклад, харчової соди або магнезії), які борються з неприємним запахом, не блокуючи при цьому природний процес потовиділення.