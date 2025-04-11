Этот дезодорант "тихо" разрушает ваше здоровье: он есть дома почти у всех

Речь идет об антиперспирантах, содержащих соединения алюминия. Именно эти вещества, которые эффективно блокируют потовые железы и предотвращают потоотделение, вызывают наибольшее беспокойство среди ученых и медиков.

Как алюминий попадает в ваш организм через дезодорант?

Антиперспиранты на основе алюминия действуют путем формирования гелеобразных "пробок" в выводных протоках потовых желез, временно блокируя выделение пота на поверхность кожи. Хотя производители утверждают, что количество алюминия, которое всасывается через кожу, незначительно, регулярное и длительное использование таких средств может привести к накоплению этого вещества в организме.

Почему алюминий в дезодорантах считается опасным?

Вокруг потенциального вреда алюминия в дезодорантах ведется немало дискуссий, однако ряд исследований указывают на возможные негативные последствия для здоровья:

Риск рака молочной железы:

Наиболее тревожной является связь между использованием алюминийсодержащих антиперспирантов и повышенным риском развития рака молочной железы. Некоторые исследования выявляли повышенную концентрацию алюминия в тканях молочной железы у женщин с диагностированным раком. Хотя прямая причинно-следственная связь до сих пор окончательно не доказана, ученые не исключают возможности того, что алюминий может влиять на гормональный фон или иметь канцерогенные свойства при длительном накоплении в тканях. Особое внимание привлекает тот факт, что антиперспиранты часто наносятся на кожу в непосредственной близости к молочным железам.

Болезнь Альцгеймера

Существуют также опасения относительно возможной связи между чрезмерным накоплением алюминия в организме и развитием болезни Альцгеймера - нейродегенеративного заболевания, приводящего к потере памяти и когнитивных функций. Некоторые исследования выявляли повышенное содержание алюминия в мозге людей, страдающих этой болезнью. Однако, как и в случае с раком молочной железы, прямая причинно-следственная связь еще требует более глубокого изучения.

Влияние на почки

Почки отвечают за выведение алюминия из организма. У людей с нарушениями функции почек накопление алюминия может привести к серьезным осложнениям, таким как энцефалопатия и остеомаляция (размягчение костей). Хотя у здоровых людей почки обычно справляются с выведением небольших количеств алюминия, чрезмерное поступление этого вещества может создавать дополнительную нагрузку на этот орган.

Раздражение кожи и аллергические реакции

Соединения алюминия могут вызывать раздражение кожи, зуд, покраснение и аллергические реакции у некоторых людей, особенно при чувствительной коже или после бритья.

Другие потенциально вредные ингредиенты в дезодорантах

Кроме алюминия, в составе некоторых дезодорантов могут присутствовать и другие ингредиенты, которые вызывают беспокойство:

Парабены

Эти консерванты используются для предотвращения роста бактерий и грибков. Некоторые исследования предполагают, что парабены могут имитировать действие эстрогенов в организме, что потенциально может быть связано с риском развития гормонозависимых видов рака, хотя научные доказательства этого остаются противоречивыми.

Триклозан

Это антибактериальное и противогрибковое средство ранее широко использовалось в дезодорантах. Однако, исследования на животных показали, что триклозан может нарушать работу эндокринной системы и способствовать развитию устойчивости бактерий к антибиотикам. Во многих странах его использование в косметических средствах ограничено или запрещено.

Фталаты

Эти химические вещества используются для фиксации аромата. Некоторые исследования связывают воздействие фталатов с нарушениями гормонального развития и репродуктивной функции, особенно у мужчин.

Пропиленгликоль

Этот синтетический спирт используется как растворитель и увлажнитель. У некоторых людей он может вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.

Искусственные ароматизаторы

Состав парфюмерных композиций часто не раскрывается производителями и может содержать большое количество синтетических веществ, некоторые из которых могут быть аллергенами или раздражителями.

Как выбрать безопасный дезодорант?

Чтобы минимизировать потенциальные риски для здоровья, стоит отдавать предпочтение дезодорантам, которые не содержат алюминия и других потенциально вредных ингредиентов. Обращайте внимание на состав продукта и ищите пометки "aluminum-free", "paraben-free", "triclosan-free" и "phthalate-free".

Альтернативой антиперспирантам могут стать натуральные дезодоранты на основе растительных экстрактов, эфирных масел и минеральных солей (например, пищевой соды или магнезии), которые борются с неприятным запахом, не блокируя при этом естественный процесс потоотделения.