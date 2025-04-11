Этот дезодорант "тихо" разрушает ваше здоровье: он есть дома почти у всех

Этот дезодорант почти в каждом доме и может незаметно вредить здоровью. Эксперты предупреждают: серьезную обеспокоенность вызывает один распространенный ингредиент в средстве гигиены.
О чем именно идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Речь идет об антиперспирантах, содержащих соединения алюминия. Именно эти вещества, которые эффективно блокируют потовые железы и предотвращают потоотделение, вызывают наибольшее беспокойство среди ученых и медиков.
Антиперспиранты на основе алюминия действуют путем формирования гелеобразных "пробок" в выводных протоках потовых желез, временно блокируя выделение пота на поверхность кожи. Хотя производители утверждают, что количество алюминия, которое всасывается через кожу, незначительно, регулярное и длительное использование таких средств может привести к накоплению этого вещества в организме.
Вокруг потенциального вреда алюминия в дезодорантах ведется немало дискуссий, однако ряд исследований указывают на возможные негативные последствия для здоровья:
Риск рака молочной железы:
Наиболее тревожной является связь между использованием алюминийсодержащих антиперспирантов и повышенным риском развития рака молочной железы. Некоторые исследования выявляли повышенную концентрацию алюминия в тканях молочной железы у женщин с диагностированным раком. Хотя прямая причинно-следственная связь до сих пор окончательно не доказана, ученые не исключают возможности того, что алюминий может влиять на гормональный фон или иметь канцерогенные свойства при длительном накоплении в тканях. Особое внимание привлекает тот факт, что антиперспиранты часто наносятся на кожу в непосредственной близости к молочным железам.
Болезнь Альцгеймера
Существуют также опасения относительно возможной связи между чрезмерным накоплением алюминия в организме и развитием болезни Альцгеймера - нейродегенеративного заболевания, приводящего к потере памяти и когнитивных функций. Некоторые исследования выявляли повышенное содержание алюминия в мозге людей, страдающих этой болезнью. Однако, как и в случае с раком молочной железы, прямая причинно-следственная связь еще требует более глубокого изучения.
Влияние на почки
Почки отвечают за выведение алюминия из организма. У людей с нарушениями функции почек накопление алюминия может привести к серьезным осложнениям, таким как энцефалопатия и остеомаляция (размягчение костей). Хотя у здоровых людей почки обычно справляются с выведением небольших количеств алюминия, чрезмерное поступление этого вещества может создавать дополнительную нагрузку на этот орган.
Раздражение кожи и аллергические реакции
Соединения алюминия могут вызывать раздражение кожи, зуд, покраснение и аллергические реакции у некоторых людей, особенно при чувствительной коже или после бритья.
Кроме алюминия, в составе некоторых дезодорантов могут присутствовать и другие ингредиенты, которые вызывают беспокойство:
Парабены
Эти консерванты используются для предотвращения роста бактерий и грибков. Некоторые исследования предполагают, что парабены могут имитировать действие эстрогенов в организме, что потенциально может быть связано с риском развития гормонозависимых видов рака, хотя научные доказательства этого остаются противоречивыми.
Триклозан
Это антибактериальное и противогрибковое средство ранее широко использовалось в дезодорантах. Однако, исследования на животных показали, что триклозан может нарушать работу эндокринной системы и способствовать развитию устойчивости бактерий к антибиотикам. Во многих странах его использование в косметических средствах ограничено или запрещено.
Фталаты
Эти химические вещества используются для фиксации аромата. Некоторые исследования связывают воздействие фталатов с нарушениями гормонального развития и репродуктивной функции, особенно у мужчин.
Пропиленгликоль
Этот синтетический спирт используется как растворитель и увлажнитель. У некоторых людей он может вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.
Искусственные ароматизаторы
Состав парфюмерных композиций часто не раскрывается производителями и может содержать большое количество синтетических веществ, некоторые из которых могут быть аллергенами или раздражителями.
Чтобы минимизировать потенциальные риски для здоровья, стоит отдавать предпочтение дезодорантам, которые не содержат алюминия и других потенциально вредных ингредиентов. Обращайте внимание на состав продукта и ищите пометки "aluminum-free", "paraben-free", "triclosan-free" и "phthalate-free".
Альтернативой антиперспирантам могут стать натуральные дезодоранты на основе растительных экстрактов, эфирных масел и минеральных солей (например, пищевой соды или магнезии), которые борются с неприятным запахом, не блокируя при этом естественный процесс потоотделения.
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В материале использованы следующие источники - PubMed, Google Scholar, Health.