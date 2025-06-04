Цей популярний б'юті-тренд може коштувати вам зору: лікар вказав на небезпеку

Лікар попередив всіх жінок, хто носить штучні вії, що ці косметичні засоби можуть фактично спричинити сліпоту.

Як саме популярний засіб для краси шкодить очам, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

В чому небезпека штучних вій для очей

Відомий лікар Саураб Сеті попереджає, що клей, який використовується для накладних вій, часто містить формальдегід. Саме ця речовина може викликати алергічні реакції, стоншення та остаточну втрату природних вій, а в рідкісних випадках - сліпоту.

Національна служба інформації про отрути Великої Британії повідомляє про 100-150 випадків травм очей, пов'язаних з клеєм, щороку, але офтальмологи вважають, що фактична кількість набагато вища.

Потенційні травми варіюються від серйозних виразок і хімічних опіків до перфорації рогівки. Хоча самі вії, як правило, нешкідливі, клеї на основі ціаноакрилату та консерванти є основними винуватцями більшості травм.

Більшість клеїв для нарощування вій виготовляються з ціаноакрилату, який може виділяти мізерні кількості формальдегіду як ненавмисний побічний продукт.

Наслідки використання штучних вій